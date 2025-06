Petro denuncia reducción de custodia de candidato Miguel Uribe antes de ser baleado

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este lunes que el dispositivo de seguridad del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe “fue disminuido extrañamente” antes de ser baleado.



El sábado, el dirigente del opositor Centro Democrático, el principal partido de derecha del país, recibió tres impactos de bala durante un evento de campaña en Bogotá. Está en cuidados intensivos con pronóstico reservado.



Petro aseguró que el número de escoltas fue reducido “el día del atentado”. Pasó de “7 a 3 personas” previo al ataque, dijo en la red social X.



En Colombia la seguridad de políticos de alto perfil o personas amenazadas está a cargo de una entidad oficial llamada Unidad Nacional de Protección (UNP).



El abogado de Uribe dijo este lunes que presentó una denuncia penal contra el director de la UNP, pues este año hizo más de 20 solicitudes para reforzar el esquema de seguridad de su cliente, pero supuestamente no fueron escuchadas.



El jurista pidió a la fiscalía abrir una investigación que “establezca si por omisión el Estado dejó en indefensión” a Uribe.



Sin embargo, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, dijo a periodistas que Uribe tenía un esquema de seguridad igual al de otros congresistas: siete escoltas y dos automóviles blindados.



La fiscal no mencionó que el dispositivo se haya reducido, en una rueda de prensa que ofreció este lunes para brindar avances de la investigación.



Un adolescente de 15 años fue capturado por los guardaespaldas de Uribe como sospechoso de intentar asesinar al aspirante presidencial para las elecciones de 2026.



En videos de cámaras de seguridad se ve que lo persiguen una decena de personas.



“Escasa respuesta”

Uribe fue impactado por dos proyectiles en la cabeza y otro en la rodilla, según los paramédicos. El político de 39 años pasó por una primera cirugía la madrugada del domingo.



La clínica Fundación Santa Fe de Bogotá informó el lunes que Uribe “ha tenido una escasa respuesta a las intervenciones y los manejos médicos realizados”.



“Su situación reviste de la máxima gravedad. Por lo tanto, el pronóstico continúa siendo de carácter reservado”, agregó en un comunicado.



La fiscal general aseguró el lunes que el menor capturado podría pasar hasta ocho años privado de libertad si es hallado culpable, aunque no en una cárcel común debido a su edad.



Camargo añadió en una rueda de prensa que el adolescente fue operado debido a una herida de bala que recibió en una pierna antes de ser detenido. Será interrogado cuando se recupere totalmente de la herida, dijo la fiscal.



Una de las hipótesis es que fue contratado por una “red sicarial” que busca a menores de edad para ejecutar “conductas tan graves como” el atentado contra Uribe.



Las autoridades aún buscan a los autores intelectuales del hecho.



Uribe no denunció sufrir amenazas de muerte ante la fiscalía, según Camargo.



Arma comprada en Estados Unidos



El director de la policía, general Carlos Triana, informó que el arma modelo Glock aparentemente utilizada para herir a Uribe fue adquirida legalmente en Arizona, Estados Unidos, en 2020. De momento se desconoce cómo ingresó a Colombia.



El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró el domingo que se manejan varias hipótesis sobre los motivos del atentado al senador: una es que se trató de un mensaje contra el Centro Democrático, que lidera el influyente expresidente Álvaro Uribe.



El exmandatario, que gobernó entre 2002 y 2010, denunció de su lado otro presunto ataque. “La inteligencia internacional me informa de la preparación de otro atentado en mi contra”, afirmó en la red social X.



Según el ministro Sánchez, otra hipótesis de lo ocurrido el sábado es que sea un intento de “desestabilizar” al gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro, a quien sectores de la derecha acusan de incitar el odio contra la oposición.



Seguridad reforzada



El atentado contra Miguel Uribe tensa la carrera por la presidencia de Colombia, que recién empieza.



En medio de fuertes disputas entre la izquierda de Petro y la oposición que busca recuperar el poder, un puñado de políticos anunciaron que aspiran a ser mandatarios. Uribe lo hizo en octubre pasado y ya convocaba mítines.



El general Triana aseguró que el Estado fortalecerá la seguridad de por lo menos 30 precandidatos.



La primera vuelta de los comicios presidenciales será el 31 de mayo de 2026 y un eventual balotaje está programado para el 21 de junio.