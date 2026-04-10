Petro considera retirar a Colombia del Pacto Andino

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó como "una monstruosidad" los aranceles del 100% anunciados el jueves (09.04.2026) por Ecuador contra importaciones colombiana, y planteó la posibilidad de que su país se retire del Pacto Andino.

"Esto es simplemente una monstruosidad pero significa el fin del Pacto Andino para Colombia. Nada hacemos ya allí", dijo el mandatario izquierdista en la red social X, en alusión a la Comunidad Andina de Naciones (CAN), un mecanismo de integracion que completan Perú, Bolivia y Ecuador.

Ecuador llamó a consultas a su embajador en Colombia el miércoles, tras comentarios de Petro, quien calificó como un "preso político" al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.

Horas después, Petro también ordenó a su embajadora en Quito, María Antonia Velasco, "venir de inmediato" a Bogotá. "Nuestra embajadora en Ecuador debe venir de inmediato y el próximo consejo de ministros se realizará en un punto de la frontera" común", expresó Petro en X.

Guerra arancelaria perjudica el comercio

Los dos países sostienen desde febrero una guerra arancelaria que afecta el comercio, la cooperación energética y el transporte de crudo. La tasa, que Ecuador llama de "seguridad", pasó del 30%, efectiva desde febrero, al 50% en marzo.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, djo que no se puede llegar a acuerdos con un gobierno que no tiene "el mismo compromiso" para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado, en alusión a Colombia.

En su cuenta de X, el presidente ecuatoriano también aseguró que las muertes violentas se habían reducido en un 33 % desde el inicio de la guerra comercial, que inició para presionar a Colombia a reforzar la seguridad en la frontera para combatir al crimen organizado.

Además, indicó que “en el futuro, se podrá conversar con un gobierno que sí esté comprometido con combatir la delincuencia y el narcotráfico”.

El alza de los aranceles se da "tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia", señaló el Ministerio de Producción ecuatoriano en un comunicado.