Petro asegura que Hitler "está otra vez vivo en Europa"

"La diversidad es la fuente de riqueza. Ahora, la xenofobia y ganar elecciones a través del odio al extranjero y racial, porque no es a cualquier extranjero, porque depende del color de la piel, eso se llama Hitler. Eso es Hitler. Hitler está de nuevo vivo en Europa y quiere mandar bombarderos a bombardear ciudades europeas, como hizo aquí cerca", sostuvo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante 'Los Desayunos' de RTVE y EFE, en Barcelona, donde asistirá a un encuentro de líderes de izquierda convocado por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Dentro de este contexto, el presidente colombiano elogió la postura de España tanto en la migración como frente a la guerra en Irán: "Me parece que la posición española es de vanguardia en Europa; enfrentar que lo que han hecho en Irán es una agresión que rompe con el derecho internacional y aceptar que la migración no es empobrecedora de Europa, como dijo Hitler de los judíos, sino enriquecedora".



Migración y libertad de movimiento en América Latina

Petro señalaó que excluir a personas es "excluir cerebros", y que hay formaciones progresistas en América Latina, entre las que se ha incluido, que defienden la libertad de movimiento: "Esto es lo que hay que lograr", resumió.

El presidente colombiano recordó que más de cuatro millones de colombianos emigraron a Venezuela en los años 60, y que ahora, tras el "bloqueo económico", ha ocurrido en el sentido inverso: "No nos ha pasado nada. Son parte de la fuerza laboral, y al final se logró asimilar el shock de la migración", dijo. Y contrapuso esta integración de los migrantes venezolanos en Colombia con la situación en Chile, donde se habla de "evacuar a venezolanos".

Fracaso de la paz en Colombia

Petro habló también sobre el fracaso de su propuesta de paz total: "No es un fracaso personal, es nacional", afirmó, al ser preguntado por los pocos éxitos que han tenido las negociaciones con grupos armados emprendidas por su Gobierno, que asumió el poder en 2022.

Y se defendió apuntando que la violencia se concentra solo "en algunas zonas y ya no es nacional" y alegando que Colombia tiene "la mitad de la tasa de homicidios de Ecuador y la tasa de homicidios más baja desde el 93", lo que "se debe al proceso de paz con las FARC", firmado en 2016.

Sobre este tema, fuentes independientes como InSight Crime señalan que, aunque la tasa de homicidios en Colombia se mantiene relativamente estable (alrededor de 25-26 por cada 100.000 habitantes), la lucha contra este flagelo se ha estancado e incluso reportó un ligero aumento porcentual en la tasa (de 25,3 en 2024 a 25,8 en 2025) en algunas mediciones. Pero, efectivamente, a pesar de las variaciones recientes, la tasa de homicidios actual es casi tres veces menor que la registrada en los años 90.

EE. UU. e Israel, "en un bloque muy destructivo para la humanidad"

Petro, que comentó sobre los más variados temas, aseguró, sobre el actual orden internacional, que el mandatario estadounidense Donald Trump, "por burbujas comunicacionales que lo rodean permanentemente y por prejuicios" ha terminado "en un bloque muy destructivo para la humanidad jalonado por (el primer ministro israelí, Benjamín) Netanyahu, no es al revés, que tiene amigos más fuertes en el Gobierno que el mismo Trump".

Eso lleva a Trump, según el mandatario colombiano, a actuar como si se tratara de un videojuego "sin racionamiento", a jugar "con millones de seres humanos".

Venezuela, Cuba, Marco Rubio y "burbujas" que rodean a Trump

Específicamente sobre la actual situación política en América Latina en relación con Estados Unidos, Petro dijo que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de origen cubano, "ve a Fidel Castro en cada uno de nosotros", y es una de las "burbujas" que rodean a Trump y le llevan a estar desinformado.

"Trump en esa oficina vive rodedado de burbujas, de personas ajenas a él, cada cual con agenda diferente y compitiendo entre sí (...) la agenda más problemática la vi en Marco Rubio, imbuido de fundamentalismo sionista", afirmó.

Al referirse a Cuba, consideró que con la isla hay que "hablar" y que el bloqueo estadounidense "es genocidio, matar a un pueblo de hambre", algo que "debería ser extirpado de la historia de la humanidad".

Mientras, sobre Venezuela, planteó la idea de que el chavismo y el movimiento opositor formen durante "uno o dos años" un Gobierno común para generar confianza entre ambas partes. Y anunció que visitará Caracas el 24 de abril, para reunirse con la presidenta interina Delcy Rodríguez.

