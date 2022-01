Perú confirma cifra récord de 98.000 huérfanos por COVID-19

La pandemia de COVID-19 dejó en Perú la cifra récord de casi 98 mil menores huérfanos de padre, madre o cuidador, informó este jueves el gobierno.



"Nuestro país lamentablemente es el país con casi 98 mil niños que perdieron a su padre, madre o cuidador durante la pandemia", dijo la ministra de la Mujer, Anahí Durand en base a cifras difundidas de la revista médica 'The Lancet'.



"Tenemos el triste récord de ser el país del mundo mayor cantidad de niños que han perdido un padre, una madre", agregó.



Durand indicó que actualmente el Ministerio ha venido entregando cada dos meses una pensión de 200 soles (unos 50 dólares) que beneficia a más de 18.000 familias, pero es necesario ampliar el alcance de este beneficio con una ley.



El gobierno estima ampliar la pensión a un total de 83.664 niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad. Además, de un acompañamiento psicológico y educativo.



"Muchas familias vienen a buscarnos y quieren acceder a esa pensión, pero no tienen el certificado de defunción por Covid-19, en la primera y segunda ola la gente murió en su casa, no tuvo condiciones para sacar ese certificado que acredite que murió por Covid-19 y esto está dejando a fuera muchos niños", explicó.



Indicó que la pensión se entregará a la persona que está al cuidado de los menores que sufrieron la pérdida de uno o ambos progenitores.



En abril, el gobierno inició la entrega de la pensión.



Según cálculos del gobierno, esta población era de 10.900 niños, niñas y adolescentes



La pensión de orfandad había sido anunciada el 28 de julio de 2020 por el entonces presidente Martín Vizcarra, durante un mensaje a la nación.



Este país de 33 millones de habitantes tiene la mayor tasa de mortalidad en el mundo, con 6.122 fallecidos por millón de habitantes, según un balance de la AFP basado en cifras oficiales.



En una tercera ola de la pandemia, Perú acumula más de dos millones de casos de covid-19 y más de 202.900 muertos desde el inicio de la pandemia a comienzos de 2020.