Personal de centro de migrantes en México no hizo nada para salvarlos de incendio, dice Fiscalía

México, México | El personal a cargo de un centro de detención donde murieron 39 migrantes durante un incendio en la mexicana Ciudad Juárez no hizo nada para evacuarlos, aseguró este miércoles la Fiscalía General, que investiga a ocho personas por presunto homicidio.



El incendio en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM) se desató la noche del lunes luego de que migrantes prendieron fuego a colchones en protesta por su posible deportación, según las autoridades.



Varios habían sido detenidos en las calles de Ciudad Juárez (fronteriza con Estados Unidos), donde pedían dinero, vendían artículos o limpiaban autos.



"Ninguno de los servidores públicos ni de los policías de seguridad privada realizaron alguna acción para abrirles la puerta a los migrantes que se encontraban adentro ya con el fuego", dijo en rueda de prensa Sara Irene Herrerías, titular de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos.



Ocho personas han sido identificadas como presuntas responsables de esa omisión: dos agentes federales y un agente estatal del INM, y cinco miembros de una empresa de seguridad privada



, señaló en la misma conferencia la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez.



Además, un migrante "es señalado por las mismas personas" con quienes estaba detenido por iniciar el fuego, detalló la fiscal.



Este miércoles se pedía a los jueces cuatro órdenes de captura, añadió la fiscal, e indico que se investiga el hecho como "homicidio". Los sospechosos "ya están rindiendo sus declaraciones", dijo.



En tanto, la secretaria de Seguridad ajustó de 38 a 39 el número de fallecidos. También reportó 27 lesionados, de los cuales seis están "sumamente graves", diez en estado "grave" y nueve "delicados".



- Angustia -

Las autoridades seguían sin precisar las nacionalidades de las víctimas, avivando la angustia de sus familiares y amigos en Ciudad Juárez.



"Es lo que queremos saber, si estaban allá adentro o no", declaró a la AFP el venezolano Gilbert Zabaleta, quien busca a sus amigos Daniel y Óscar.



En medio de la desesperación y de rumores acerca de que Estados Unidos estaba dispuesto a recibirlos por razones humanitarias, unos mil migrantes se entregaron a la Patrulla Fronteriza en El Paso (Texas).



El jefe local de esa fuerza, Anthony Good, dio a entender que serán expulsados. "Las fronteras no están abiertas y la gente no debería hacer el peligroso viaje", advirtió la Patrulla Fronteriza en Twitter.



En la estación incendiada se hallaban ciudadanos de Guatemala, Venezuela, El Salvador, Honduras, Ecuador y Colombia, aunque el gobierno ecuatoriano aclaró que no había nacionales suyos.



A la investigación fue incorporado un video de vigilancia, informó la fiscal. La grabación muestra cuando inician las llamas, sin que aparentemente los encargados abrieran lo que parece ser la celda donde estaban los detenidos.



Esas imágenes centran la discusión sobre la posible responsabilidad del gobierno.



"No vamos a ocultar nada y no va a haber impunidad", garantizó este miércoles el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.



No habrá "impunidad"