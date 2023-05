Perros mexicanos se entrenan para salvar vidas en todo el mundo

1 de mayo de 2023, 11:28 AM

Puebla, México | July ladra cuando localiza personas en el fondo de una edificación. Maia desciende lentamente por un barranco. Ambas participan en un simulacro de rescates tras catástrofes, e integran el equipo de caninos de México que han salvado vidas, como en el reciente terremoto en Turquía.



En otro momento de los ejercicios, July, una labrador negra de siete años, se deja transportar en una ambulancia con una pata vendada. En la simulación, se adentró de noche entre arbustos con dos collares, uno con luz. Tras unos minutos, se escucharon sus ladridos cuando encontró a un paramédico y a un herido que necesitaban ayuda.



En otro momento, Maia camina entre rocas y pastizales y al llegar a un barranco se detiene para que sus entrenadores le coloquen el equipo de rapel para descender. Apenas se mueve en la bajada.



El simulacro fue organizado este pasado fin de semana por la Cruz Roja de México en el estado de Puebla, en el centro del país, para mantener el entrenamiento de 18 perros, 10 acreditados por la organización estadounidense Urban Search and Rescue (USR) para dar auxilio en cualquier parte del mundo.



Con mucha experiencia en desastres naturales en México, July encontró seis cuerpos entre los escombros tras el sismo del 6 de febrero en el sureste de Turquía, que dejó más de 50.000 muertos.



Era la primera vez que July acudía a un llamado de auxilio internacional.



Su labor "alivió al sufrimiento humano de las personas que estaban en espera de recibir a sus familiares" fallecidos, dice Anneth López, de 35 años, la rescatista que trabaja y vive con July desde que era una cachorra.



Orgullosa, López no oculta su apego por July. "Una no puede estar sin la otra", asegura.



"Hablar el mismo idioma"