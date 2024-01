Periodista de CNN anuncia en vivo que tiene cáncer de mama en fase tres

“No he estado enferma ni un solo día de mi vida, no fumo, rara vez bebo. El cáncer de mama no es hereditario en mi familia. Y, sin embargo, aquí estoy, con un cáncer de mama en fase tres”, dijo la presentadora con voz entrecortada.

“Le he dado gracias al cáncer por elegirme. Estoy aprendiendo que no importa el infierno que pasemos en la vida, yo sigo locamente enamorada de esta vida y el mero hecho de estar viva me hace sentir realmente diferente ahora. Soy más feliz porque no me estreso por tonterías que antes me molestaban”, concluyó la comunicadora.