Pep Guardiola aún no toma una decisión sobre su futuro en el Manchester City

"No he tomado una decisión, cuando la tome se lo diré", señaló este viernes a la prensa el técnico del Manchester City Pep Guardiola sobre su futuro en el club, con el que acaba contrato en 2025.



¿Qué elemento hará decantar la balanza?, le repreguntaron. "La meteorología", bromeó el técnico español.



Gran parte de la rueda de prensa de Guardiola estuvo centrada en el nuevo seleccionador inglés, Thomas Tuchel, después de que la prensa hubiera barajado el nombre del técnico del City como uno de los candidatos para suceder a Gareth Southgate (2016-2024).



"Thomas Tuchel es el técnico, no lo olviden, esto es lo más importante", dijo.



El técnico del City, en el puesto desde 2016 y campeón de Inglaterra en las cuatro últimas temporadas, defendió al germano, cuestionado en algunos ámbitos por ser el nuevo seleccionador inglés siendo extranjero.



"Papá y mamá deciden en algunos momentos y nueve meses después estamos aquí. Yo no decido ser catalán, ustedes no deciden ser ingleses, esto es una realidad", dijo.



"La federación inglesa ha optado por un mánager extranjero, conocido y reconocido por su talento, le deseo lo mejor", dijo Guardiola, que mantiene amistad con Tuchel desde sus tiempos en Alemania.



"Si gana será muy apreciado y si pierde será criticado. Poco importa si es extranjero o no. La federación decide si es la buena persona para llevar a cabo esta transición y continuar el increíble trabajo hecho por Gareth Southgate", continuó.



"Sé que estamos orgullosos del sitio en el que hemos nacido, del sitio en el que vivimos, de la educación que recibimos, pero el mundo es tan grande que hay que estar abiertos de espíritu", añadió.



Finalmente, Guardiola recordó algunos de los conflictos actuales.



"Miren lo que pasa en el mundo entero, las guerras, porque se creen unos mejores que otros. Esto pasa en Rusia, Israel, Ucrania, Gaza y en muchos lugares de África. Es terrible. Solo porque pensamos que somos mejores que el otro y no lo somos", concluyó.