Pep Guardiola, a punto de cerrar una década prodigiosa en el Manchester City

A falta de confirmación oficial, toda la prensa británica coincide en la inminente marcha de Pep Guardiola, que dejará al fútbol inglés huérfano de un entrenador bañado en la gloria, tras una década en el Manchester City jalonada por una veintena de trofeos.



El Daily Mail encendió la mecha el lunes por la noche al anunciar la noticia que todo el pueblo citizen temía, y ésta se propagó como la pólvora en la prensa británica y mundial.



Quien convirtió al equipo de la camiseta celeste en un monstruo todopoderoso, ayudado en su revolución por futbolistas emblemáticos y un acaudalado propietario emiratí, se dispone a abandonar el barco al final de la temporada, tras el último partido de liga del domingo.



Preguntado al respecto, Guardiola ha repetido con insistencia que le quedaba un año de contrato, pero sin la contundencia para poner fin a las especulaciones.



Antes de anunciar su adiós, este martes Pep dirigirá a su equipo en Bournemouth con el objetivo de alargar el desenlace del título al próximo domingo, que de conseguirlo sería un broche de oro.



La vitrina de trofeos del City se ha llenado con veinte títulos en los diez años de Guardiola en el banquillo, seis de ellos en el campeonato más exigente del mundo, sin olvidar la Liga de Campeones de 2023, la primera en la historia del club del noroeste de Inglaterra.



Convicciones y reinvenciones



En la Premier League, ha escrito la historia con varios récords, como los 100 puntos logrados para su primer título en 2018, y los cuatro campeonatos consecutivos de 2021 a 2024, algo inédito.



También protagonizó una batalla magnífica con el Liverpool de Jürgen Klopp, al que superó por un solo punto en 2019 y de nuevo en 2022, gracias a una remontada frente al Aston Villa (3-2) en la última jornada.



Pero más allá de los títulos, está la huella futbolística que el técnico de 55 años ha dejado en el fútbol inglés y europeo.



La impronta guardiolista es un juego pulido, sembrado de técnica y audacia, de pases cortos y rápidos, en especial para sacar el balón jugado desde atrás, incluso bajo presión.



También ha redefinido ciertos puestos o transformado a determinados jugadores, como John Stones y su papel híbrido entre la defensa y el centro del campo.



Criado con el ADN Barça de su admirado Johan Cruyff, Pep tiene convicciones firmes, pero también se reinventa constantemente, con un cerebro privilegiado que nunca se detiene.



Maresca, ¿discípulo y sucesor?



"Ha cambiado mi forma de ver el fútbol", dijo su actual capitán, Bernardo Silva, tras ganar la FA Cup el pasado domingo.



El portugués, que sí ha anunciado ya su marcha del City, quedará para siempre asociado a los años de Guardiola en Mánchester, como antes lo estuvieron Sergio Agüero, Fernandinho, David Silva, Kevin De Bruyne, Rodri o Ilkay Gündogan, el capitán del triplete histórico de 2023.



Ese año, los Citizens lograron un "Treble" (Premier League, FA Cup y Liga de Campeones) que solo el Manchester United de Alex Ferguson había sido capaz de conseguir, en 1999.



El español se inscribe en la estela del escocés en el palmarés y en el imaginario colectivo, aunque su predecesor permaneció mucho más tiempo (27 años) en el banquillo de los Red Devils, el vecino y rival.



Guardiola ha inspirado a toda una generación de entrenadores, algunos de los cuales aprendieron directamente de él: Vincent Kompany, su antiguo capitán y actual entrenador del Bayern de Múnich, o sus ex asistentes Mikel Arteta y Enzo Maresca.



El primero está a punto de ganar el campeonato inglés con el Arsenal, y el segundo es el gran favorito para sucederle en el banquillo del Manchester City.

