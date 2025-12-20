Pentágono dice que atacó más de 70 objetivos en operación contra EI en Siria

Fuerzas estadounidenses atacaron más de 70 objetivos en Siria el viernes, informó el Pentágono, en el marco de una importante operación militar contra el grupo Estado Islámico (EI).

El presidente Donald Trump describió la ofensiva en su red Truth Social como una "represalia muy seria" por un reciente atentado que mató a tres estadounidenses en ese país el pasado fin de semana en el sitio arqueológico de Palmira.

Estados Unidos "golpeó más de 70 objetivos en múltiples ubicaciones del centro de Siria con aviones de combate, helicópteros de ataque y artillería", afirmó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en un comunicado.

"La operación empleó más de 100 municiones de precisión contra infraestructuras y emplazamientos de armamento de ISIS conocidos", agregó Centcom, usando uno de los acrónimos del grupo.

Afirmó que desde el ataque en Palmira fuerzas estadounidenses y aliadas "realizaron 10 operaciones en Siria e Irak que resultaron en la muerte o detención de 23 efectivos terroristas", sin especificar a qué grupos pertenecían.

"Seguiremos persiguiendo implacablemente a los terroristas que buscan hacer daño a los estadounidenses y a nuestros socios en toda la región", dijo el almirante Brad Cooper.

Los muertos estadounidense en Palmira eran los sargentos de la Guardia Nacional de Iowa William Howard y Edgar Torres Tovar, y Ayad Mansoor Sakat, un civil de Míchigan que trabajaba como intérprete.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Siria afirmó en una publicación en X que el país está comprometido en combatir al EI) y "garantizar que no tenga refugios seguros en territorio sirio".