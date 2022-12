Pelé y la política, una relación no siempre armoniosa

Pelé fue el "rey" absoluto del balón, pero la relación de la estrella brasileña con la política fue mucho más ambigua, y no faltaron críticas por su silencio contra la dictadura y el racismo.

Al ser interrogado sobre los años de plomo del régimen militar (1964-1985) en Brasil, en el documental "Pelé" sobre su vida lanzado por Netflix en 2021, el tricampeón mundial respondió: "Para mí al menos, no supuso ninguna diferencia (...) El fútbol siguió igual".

Cuando Pelé estaba en la cúspide de su carrera, luego de ganar el tercer título mundial en México en 1970, los militares en el poder no perdieron oportunidad de usar su imagen para fines políticos.

Tuvo un hijo que fue encarcelado, una expareja que pasó de modelo de revistas para adultos a reina de la televisión brasileña y una hija no asumida.

"Él tenía un comportamiento de negro sumiso, que acepta todo, que no protesta nada", lanza Paulo Cézar Caju, compañero de equipo en el triunfo de 1970, que le reprocha no obstante esta actitud.

Al final no fue candidato, pero fue ministro de Deportes del presidente de centroderecha Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 1998.

"Me hizo querer a Brasil".

"Me llamaban 'negro', 'mono', pero a mí no me importaba (...) Prefiero dar el ejemplo a mi familia y a mis fans. Esa es mi lucha", dijo en una entrevista citada en 2020 por el diario El País.