Pelé celebra la Navidad sonriente y en familia tras el alta médica

La leyenda del fútbol brasileño, Pelé, se mostró sonriente y con buen semblante en una foto publicada en redes sociales junto a un mensaje navideño, luego de recibir el alta médica el jueves tras al menos dos semanas hospitalizado en Sao Paulo.

"Hoy espero que ustedes estén viviendo momentos de amor, paz y unión, como yo. Feliz Navidad amigos", escribió el exfutbolista de 81 años, junto a la imagen en la que aparece acompañado por su esposa, Márcia Aoki, delante de un árbol de Navidad rodeado de regalos.

Medios locales informaron que Pelé pasó la Navidad en su casa de Guarujá, ubicada en la costa paulista.

Hoje eu espero que vocês estejam vivendo momentos de amor, paz e união, assim como eu. Feliz Natal, meus amigos.



Todas I hope you are living moments of love, peace and unity, just like me. Merry Christmas my friends.