Patrón del futbol francés se disculpa por sus "palabras desafortunadas" hacia Zidane

9 de enero de 2023, 7:31 AM

"Quiero presentar mis disculpas por estas palabras que no reflejan en absoluto ni mi forma de pensar ni mi consideración por el jugador que era y el entrenador en que se ha convertido", aseguró Le Graët al día siguiente de las polémicas declaraciones referentes al exentrenador del Real Madrid y que le han valido multitud de críticas, tanto del mundo del fútbol como de la clase política.

"Ni le hubiera respondido al teléfono. ¿Para decirle qué, 'Hola señor, no se preocupe, busque otro club, acabo de alcanzar un acuerdo con Didier'?", señaló Le Graët.

Le Graët añadió que Zidane "puede hacer lo que quiera, no me concierne. No nos hemos encontrado y nunca nos hemos planteado separarnos de Didier Deschamps".