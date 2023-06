Pasajeros de sumergible perdido en el Atlántico murieron por implosión de la nave

La Guardia Costera de Estados Unidos anunció este jueves que un robot no tripulado halló restos del sumergible en el fondo del océano, cerca de los restos del Titanic.

"Estuve en ese sumergible por doce horas con todo marchando de acuerdo al plan", comentó, pero "no me puedo ni imaginar" lo que es estar varios días encerrado en un habitáculo donde no hay espacio para moverse, ni para ir al baño.