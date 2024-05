Pasajero muere luego de que avión cayera 6 mil pies en tres minutos por turbulencia

Una persona murió y varias resultaron heridas por las "fuertes turbulencias" registradas en un vuelo de Singapore Airlines de Londres a Singapur, que tuvo que ser desviado a Bangkok, informó la compañía este martes.

"Confirmamos que hubo heridos y un muerto a bordo del Boeing 777-300ER. En total, había 211 pasajeros y 18 tripulantes a bordo", indicó la aerolínea en un comunicado publicado en Facebook.

La compañía no especificó cuántas personas resultaron heridas, ni su gravedad y no detalló si el fallecido fue un pasajero o un miembro de la tripulación.

Images have emerged from inside SQ321 after hitting severe turbulence while enroute to Singapore, killing one passenger. https://t.co/sPhFfVr1Tb pic.twitter.com/IngvtijtAD

A passenger has died after severe turbulence on a London-Singapore flight.



It was cruising at 37,000ft (11,280m) before dropping 6,000ft (1,830m) in around three minutes, according to flight tracking data.https://t.co/AaeUU8P7hp pic.twitter.com/1wpub3SCx5