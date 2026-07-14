Pasajero es parcialmente succionado por ventanilla de avión de Ryanair

Un hombre estuvo a punto de ser succionado fuera de un avión durante un vuelo de Ryanair que despegó de la ciudad griega de Tesalónica, antes de ser sujetado por otros pasajeros, informaron el viernes (10.07.2026) testigos y las autoridades.

El vuelo había despegado alrededor de las 06.00 horas locales con destino a Memmingen, Alemania. Poco después del despegue, mientras el avión ascendía sobre Macedonia del Norte, el motor derecho sufrió un fallo y algunos de sus fragmentos habrían impactado contra el fuselaje y roto una ventanilla, lo que provocó una descompresión repentina.

"La cabeza y los hombros de un pasajero estaban fuera de la ventanilla", relató una pasajera a la emisora local Radio Thessaloniki. "Por suerte, no se había quitado el cinturón de seguridad". Otros pasajeros sentados cerca del hombre lograron tirar de él hacia el interior, añadió.

"Llevábamos volando unos 30 o 40 minutos cuando la ventanilla estalló de repente. Mi marido estaba sentado junto a ella y la mitad de su cuerpo acabó fuera del avión", relató su esposa al canal griego Mega.

Según Ryanair, "una ventanilla de pasajeros se desprendió en pleno vuelo, poco después del despegue".

El pasajero herido, fuera de peligro

La víctima, al parecer un turista serbio, fue hospitalizada el viernes en Tesalónica con quemaduras por fricción, aunque su estado no reviste gravedad, indicaron las autoridades. Según la prensa griega, el hombre, de 61 años, también sufrió lesiones en la cabeza y fue ingresado en estado de shock.

Algunos pasajeros describieron momentos de pánico durante la emergencia. "Creíamos que nos estrellábamos, llevábamos máscaras de oxígeno y no sabíamos si sobreviviríamos", relató una pasajera al semanario Ethnos.

Aterrizaje de emergencia y respuesta de Ryanair

"El avión aterrizó (en Tesalónica) con normalidad y los pasajeros regresaron a la terminal", indicó en un comunicado Ryanair. Añadió haber puesto a disposición un avión de reemplazo para trasladarlos hasta Memmingen.

El fabricante estadounidense Boeing, constructor del avión implicado –un 737NG 800 entregado en 2008 a Malta Air, filial de Ryanair–, indicó a la AFP que tiene conocimiento del incidente y que está en contacto con la aerolínea.

Boeing y autoridades investigan el incidente

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) confirmó que el avión regresó a Tesalónica tras romperse una ventanilla y afirmó estar dispuesta a apoyar la investigación.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) señaló que Macedonia del Norte, donde ocurrió el incidente, encabezará las pesquisas y que Estados Unidos designó un representante acreditado, acompañado por expertos de la FAA, Boeing y General Electric Aerospace para colaborar si es necesario.

De acuerdo con el sitio especializado AirFleets, el aparato está equipado con dos motores CFM56-7B26, fabricados por CFM International, una empresa conjunta de GE Aerospace y la francesa Safran. Consultadas por AFP, las compañías no respondieron de inmediato.