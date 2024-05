Parlamento británico podrá negar el acceso a diputados detenidos por delitos sexuales

Los diputados británicos corren el riesgo de que se les prohíba el acceso al Parlamento si han sido arrestados por delitos graves de carácter sexual, según una enmienda aprobada el lunes por la Cámara de los Comunes.



Los escándalos de violación, agresión sexual y acoso han marcado la historia del Parlamento de Westminster a lo largo de los años, con varios casos en los medios de comunicación en los últimos meses, hasta el punto de ganarse a veces el apodo de "Pestminster".



Inicialmente, la Cámara de los Comunes había propuesto el establecimiento de una evaluación de riesgos para determinar si un diputado debía ser declarado persona non grata en el Parlamento en caso de detención.



Pero al final, una enmienda presentada por la diputada Wendy Chamberlain (Partido Liberal Demócrata), que pedía establecer el umbral en el arresto, fue aprobada con 170 votos a favor (169 en contra).



Hasta ahora, los diputados implicados en estos casos solo acudían al Parlamento sobre la base de acuerdos caso por caso con sus partidos políticos y ahora será un comité independiente del Parlamento el que decidirá.



"No se trata de la culpabilidad o inocencia de ningún diputado, se trata de protección", dijo la diputada Wendy Chamberlain, subrayando la necesidad de que "el Parlamento sea tan seguro como cualquier otro lugar de trabajo y que todos rindan cuentas de acuerdo con reglas similares".



La reforma fue aplaudida por el sindicato de funcionarios FDA, cuyo secretario general, Dave Penman, la calificó como una "importante victoria".



"El Parlamento es el lugar de trabajo de miles de personas y estos nuevos procedimientos formales proporcionan al personal el entorno de trabajo seguro que merecen y esperarían de cualquier otro lugar de trabajo", añadió.



Entre los opositores, el diputado conservador Michael Ellis subrayó que una persona no debería ser sometida a una medida de este tipo hasta que se haya "probado" su culpabilidad.



Varios diputados fueron detenidos por delitos sexuales desde las últimas elecciones generales de 2019.



El diputado conservador Imran Ahmad Khan fue declarado culpable en 2022 de agredir sexualmente a un niño de 15 años en una fiesta en 2008.



El también conservador Charlie Elphicke fue encarcelado en 2020 por agredir sexualmente a dos mujeres, entre ellas una trabajadora parlamentaria.



Y el conservador Crispin Blunt fue arrestado bajo sospecha de violación en octubre de 2023, aunque sigue como diputado independiente.



Varios diputados conservadores y laboristas fueron suspendidos por sus partidos por acusaciones de carácter sexual.