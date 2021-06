Paracaidista cae en pleno partido y ¡recibe tarjeta amarilla!

Un paracaidista que tuvo dificultades durante su vuelo tuvo que aterrizar de emergencia en una cancha de fútbol en pleno partido de la cuarta división de Polonia.

Según diversos medios internacionales como Olé de Argentina o Sky News, el hombre era parte de una tripulación de la escuela de salto PL Strefa Zone, pero durante el recorrido a tierra las cuerdas de su paracaídas se enredaron y desviaron su camino hasta caer en pleno partido entre el ZKS Olympia y el GKS Pisa Barczewo.

Pero si la acción ya de por sí es más que curiosa, la sorpresa para muchos fue la reacción del árbitro central que ante el hecho decidió amonestarlo y mostrarle la tarjeta amarilla por invadir el campo.

El hecho se presentó el pasado 6 de junio del 2021 y dejó una de las imágenes más curiosas de la semana.

A parachutist has made an emergency landing during a football match in Poland - and then got yellow carded by the referee.



