Papa visita la embajada de Rusia para manifestar "su preocupación por la guerra" en Ucrania

El papa Francisco visitó este viernes la embajada rusa ante la Santa Sede para manifestar "su preocupación por la guerra" en Ucrania, en un gesto inusual y a pesar de que ha tenido que anular todos sus compromisos por fuertes dolores en la rodilla.



El pontífice argentino, de 85 años, se trasladó a la sede de la embajada rusa ante la Santa Sede, a pocos metros del Vaticano, para manifestarle al embajador Alexander Avdeev su "preocupación por la guerra" tras la invasión la madrugada del jueves de Ucrania por parte de tropas rusas, informó un vocero papal.



El papa, que anuló este mismo viernes su viaje el domingo a Florencia, en el centro de Italia, por un agudo dolor a la rodilla (gonalgia), se presentó en automóvil en la sede diplomática, a pocos metros de la Plaza de San Pedro, donde permaneció más de media hora, precisó la página de noticias del Vaticano, Vatican News.



La noticia fue luego confirmada por el embajador ruso, quien en declaraciones a los medios de su país, aseguró que el papa manifestó ante todo su preocupación "por los niños, los enfermos y todos los que sufren"·



Por su parte el corresponsal de la agencia de noticias argentina Telam, quien estaba presente a la llegada del papa, confirmó la reunió con el embajador Avdeev, lo que muchos han interpretado como un gesto a favor de una mediación papal.



El pontífice, que el miércoles pidió "preservar al mundo de la locura de la guerra", en numerosas ocasiones ha lanzado llamados a favor de la paz y contra la guerra y hasta ahora ha evitado condenar directamente a las partes involucradas.



El jueves, pocas horas después del ataque a Ucrania por parte de las tropas rusas, el Vaticano consideró que "aún había espacio para negociar", "para encontrar una salida pacífica al conflicto ruso-ucraniano".



Espacio para la negociación

"Los escenarios trágicos que todos temían lamentablemente se están convirtiendo en realidad. Pero todavía hay tiempo para la buena voluntad, todavía hay espacio para la negociación", aseguró en un comunicado el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado y número dos Vaticano.



Algunos editorialistas italianos han recordado justamente la mediación del papa Juan XXIII, hace justamente 50 años, que contribuyó a desactivar una tercera guerra mundial tras la crisis de los misiles en Cuba que puso al borde de un enfrentamiento a Estados Unidos con la entonces Unión Soviética.



El gesto del papa argentino fue realizado el mismo día en que tuvo que anunciar la anulación de su viaje a Florencia (centro de Italia) por un dolor agudo de rodilla.



"Debido a una gonalgia aguda para la cual el médico le ha prescrito un período de mayor descanso para la pierna, el papa Francisco no podrá viajar a Florencia el domingo 27 de febrero, ni presidir las celebraciones del Miércoles de Ceniza, el 2 de marzo", explicó en un comunicado el Vaticano.



Francisco tenía programado trasladarse el domingo a Florencia para participar a un encuentro con obispos y alcaldes de los países de la cuenca del Mediterráneo, reunirse con familias de refugiados y luego celebrar una misa en la basílica de la Santa Cruz de Florencia.



Se trataba del primer peregrinaje del año, ya que tiene programado visitar la isla de Malta los días 2 y 3 de abril, el primero al exterior.



El pontífice argentino, que fue sometido a una cirugía de colon en 2021 y que durante su juventud le extirparon parte de un pulmón, sufre de ciática crónica que lo obliga a cojear vistosamente.



No se trata pues de la primera vez que debe anular ceremonias oficiales por sus achaques de salud y fuertes dolores, lo que desata todo tipo de rumores.



Según la página de salud digital Savia, la gonalgia es el término general que se usa para referirse a un dolor en las rodillas por causas traumáticas o no traumáticas.