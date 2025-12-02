Papa pide a EE. UU. buscar diálogo en lugar de invadir Venezuela

El papa León XIV pidió este martes a Estados Unidos que favorezca el diálogo con Venezuela antes que cualquier operación contra su territorio, en un momento de tensión entre ambos países por el despliegue militar del presidente estadounidense, Donald Trump, en el Caribe.



“Es mejor buscar maneras de diálogo, quizás presión, incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar, si es lo que decide hacer Estados Unidos”, declaró el papa estadounidense nacionalizado peruano durante una conferencia de prensa en el avión que lo trasladaba de Beirut a Roma.



León XIV se mostró en contra de toda solución con violencia al indicar que “las voces que vienen de Estados Unidos cambian (...) Por un lado, parece que ha habido una conversación por teléfono entre ambos presidentes, al otro lado hay ese peligro, esa posibilidad de que haya alguna actividad, alguna operación, incluso invadiendo territorio de Venezuela. Yo no sé más”, dijo en español.



“Sobre Venezuela, a nivel de la conferencia episcopal, con el nuncio estamos buscando maneras de calmar la situación por el bien del pueblo, porque muchas veces quienes sufren esas situaciones es el pueblo, no son las autoridades”, apuntó.



Estados Unidos ha llevado a cabo desde septiembre varios ataques mortales contra embarcaciones que según denuncia transportan droga en el Caribe y el Pacífico, y acusa a Nicolás Maduro de liderar un cártel de narcotráfico.



Caracas lo niega y argumenta que el objetivo de Washington es derrocar al presidente venezolano y tomar el control del petróleo del país.



León XIV concluyó el martes su primer viaje internacional como papa y declaró que planea un posible viaje a África en 2026 y que está en reflexión una visita a América Latina más adelante.



