Papá Noel está vacunado y listo para repartir regalos, dice conocido inmunólogo

Washington, Estados Unidos | Papá Noel puede repartir de forma segura los regalos a todos los niños y niñas esta Navidad, luego de que un enviado especial viajara al Polo Norte y le pusiera una vacuna contra el coronavirus.



Anthony Fauci, el principal experto inmunólogo del gobierno de Estados Unidos, dijo este sábado que él mismo había viajado a vacunar al famoso personaje de traje rojo y barba blanca.



"Me encargué de eso por ustedes, porque me preocupaba que estuvieran tristes", dijo el sábado Fauci durante un programa especial para familias de CNN y Plaza Sésamo sobre el coronavirus, luego de que pequeños preocupados en la audiencia le preguntaran si Papá Noel podría entrar de forma segura a sus casas el 25 de diciembre.



"Viajé al Polo Norte, fui hasta allá y vacuné a Papá Noel yo mismo. Medí su nivel de inmunidad y está listo", declaró Fauci.



"Puede bajar por la chimenea, dejar los regalos... no tienen que preocuparse por nada", aseguró.



El programa con Fauci llega en momentos en que varios países del mundo están experimentando picos en el el número de casos de covid-19, con millones de personas en Reino Unido o Italia preparándose para celebrar las festividades en casa bajo órdenes de confinamiento.



Y mientras en Estados Unidos, el país que ha registrado más fallecidos por covid-19, se lleva a cabo la masiva campaña de vacunación que las autoridades lanzaron esta semana.

