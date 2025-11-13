Papa León XIV se reúne con obispo de Nicaragua, Rolando Álvarez

El Papa León XIV se reunió, este jueves, con el obispo nicaragüense Rolando José Álvarez.

Así lo confirmó la oficina de prensa del Vaticano, mediante un breve comunicado.

“El Santo Padre ha recibido esta mañana en audiencia a S.E. Mons. Rolando José Álvarez Lagos, Obispo de Matagalpa (Nicaragua)”, sin ofrecer mayores detalles sobre el contenido del encuentro.

“El Papa tiene clara la realidad de la Iglesia en Nicaragua y la situación del pueblo. No deja de ser un encuentro de mucha expectativa y de alegría”, declaró a 'ACI Prensa' el P. Edwing Román, vicario parroquial de Santa Ágatha, en Miami.

La audiencia con monseñor. Álvarez se produce pocos meses después de que el papa León XIV recibiera en agosto a otros tres obispos nicaragüenses exiliados: monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua; monseñor Isidoro Mora, obispo de Siuna; y monseñor Carlos Enrique Herrera, obispo de Jinotega y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua.

La Iglesia Católica en ese país centroamericano atraviesa una de las etapas más difíciles de su historia reciente. Desde las protestas sociales de 2018, el régimen de Ortega y Murillo ha intensificado su represión contra sacerdotes, religiosos y laicos. Según el informe Nicaragua: Una Iglesia perseguida, elaborado por la investigadora Martha Patricia Molina y entregado al Papa el pasado 2 de octubre, el gobierno ha prohibido más de 16.500 procesiones y actos de piedad, además de perpetrar más de 1.000 ataques contra instituciones y miembros de la Iglesia.

El encuentro entre el Papa León XIV y Rolando Álvarez representa, para muchos fieles, una señal de respaldo y esperanza en medio del silencio impuesto por la represión, y un recordatorio de que la fe y la verdad no pueden ser desterradas.



