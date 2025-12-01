Papa León XIV cumple hoy su segundo día en Líbano

Periodista: Jovel Álvarez

El papa León XIV completó este lunes su segundo día de actividades en Líbano, en una jornada marcada por gestos simbólicos, encuentros con líderes religiosos y un mensaje reiterado: este país debe construir un futuro de paz pese a vivir bajo la amenaza constante de la guerra.

El día inició con una visita a la tumba de San Charbel, uno de los santos libaneses que mayor devoción despierta entre los fieles. En el santuario de Anaya, y luego en Harisa, el Papa fue recibido por multitudes que acudieron para saludarlo y acompañarlo en este gesto espiritual.

Posteriormente, León XIV sostuvo un emotivo encuentro con sacerdotes, obispos, seminaristas y religiosas. Allí escuchó testimonios sobre la compleja realidad pastoral que enfrentan en un país donde el conflicto armado puede reactivarse en cualquier momento.

Entre los relatos destacó el de un sacerdote católico casado y padre de una niña de seis años, quien compartió las dificultades que vive su familia en medio de la inestabilidad del país.

Ante estas historias, el Papa insistió en que las autoridades libanesas deben “construir un futuro posible” para su población, especialmente para quienes sostienen la vida espiritual y comunitaria en medio de la crisis.

El segundo gran momento del día fue un encuentro interreligioso con líderes musulmanes —chiitas y sunitas— y representantes cristianos de distintas denominaciones. León XIV enfatizó que la paz y la unidad “sí son posibles” y que deben ser una tarea común, independientemente de las diferencias religiosas.

Para la comunidad católica libanesa, tanto la visita al Santuario de Nuestra Señora del Líbano como esta celebración representaron un recordatorio de resiliencia: “seguimos en pie” fue el mensaje que se hizo sentir entre los asistentes.

Este martes será el último día de León XIV en el país, con una misa programada antes de dirigirse al aeropuerto para regresar a Roma.