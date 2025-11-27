Papa León XIV aterriza en Turquía en su primer viaje internacional

El papa León XIV emprendió este jueves (27.11.2025) su primer viaje internacional a Turquía y Líbano, dos destinos que había previsto el papa Francisco, pero que cobran aún mayor importancia ante la complicada situación en Oriente Medio, y que servirá además para ir desvelando cómo será este pontificado.

El avión papal de la compañía Ita Airways, en el que viajaban unos 70 periodistas de medios de todo el mundo, despegó del aeropuerto de Fiumicino, en Roma, a las 7.58 (6.58 GMT) y aterrizó en Ankara a las 12.30 (9.30 GMT). El viaje de León XIV concluirá el 2 de diciembre.

Delante del asiento 1A que ocupa el papa se colocó a la Virgen del Buen Consejo de Genazzano, venerada por los agustinos y que León XIV fue a visitar en una de sus primeras salidas del Vaticano. Francisco viajaba con la Virgen de la Bonaria.

Recepción con honores en Ankara

El Sumo Pontífice de la Iglesia católica fue recibido al bajar del avión con honores militares y por el ministro de Cultura y Turismo de Turquía, Mehmet Nuri Ersoy.

Tras la bienvenida oficial en el aeropuerto, un convoy con el papa se trasladó al Mausoleo de Mustafa "Kemal" Atatürk (1881-1938) en Ankara, dedicado al fundador del Estado laico moderno de Turquía.

Debido a la visita al Mausoleo, las autoridades turcas impusieron extensivas medidas de seguridad hoy, con algunas calles cortadas al tráfico en la capital turca desde las primeras horas de la mañana.

Luego, tendrá lugar una ceremonia de bienvenida en el palacio presidencial, y después una reunión con el presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, donde se prevé que se afrontará la delicada situación en Oriente Medio y las mediaciones para una tregua en Ucrania.

El papa se reunirá hoy también con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático acreditado en Ankara, y en esa ocasión, pronunciará su primer discurso.

A última hora de la tarde abandonará la capital turca para volar a Estambul, donde continuará su viaje.

Celebración de los 1.700 años del Concilio de Nicea

El motivo del viaje es acudir a Iznik, la antigua Nicea, para la celebración de los 1.700 años del primer concilio de la cristiandad.

El pontífice estadounidense pronunciará en este primer viaje nueve discursos, cinco saludos y dos homilías y hablará inglés en los actos y francés para las liturgias.

El viaje servirá para subrayar "el diálogo y la unidad entre cristianos, la cercanía a comunidades católicas forjadas por siglos de historia, afectadas por tragedias y tensiones, y la paz, un tema que ha preocupado profundamente al papa desde su primera aparición en el mundo y a lo largo de estos siete meses de pontificado", resumió el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni.



