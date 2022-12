Papa invita a vivir una Navidad sobria y humilde con Ucrania "en el corazón"

14 de diciembre de 2022, 5:27 AM

Ciudad del Vaticano, Santa Sede | El papa Francisco invitó este miércoles a vivir la Navidad con sobriedad y humildad y ahorrar para enviar ayuda a los ucranianos "que están sufriendo tanto" por la guerra.



"Tengamos una Navidad más sobria, con regalos más humildes, enviemos lo que ahorremos al pueblo ucraniano que lo necesita. Sufren mucho, pasan hambre, sienten el frío. Y muchos mueren porque no hay médicos ni enfermeras a mano", aseguró al término de la audiencia general en la sala Pablo VI del Vaticano.



"No olvidemos: Navidad, sí. En paz con el Señor, sí. Pero con los ucranianos en el corazón. Hagamos este gesto concreto por ellos", instó.



"Renovemos nuestra cercanía al martirizado pueblo ucraniano, perseverando en la oración ferviente por estos hermanos y hermanas nuestros que tanto sufren. Hermanos y hermanas, les digo: hay tanto sufrimiento en Ucrania, tanto, tanto", explicó.



El papa, que ha abogado incansablemente por la paz desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania en febrero, ha abordado el tema en casi todos sus discursos.



El jueves pasado, durante un acto público en Roma con ocasión de la fiesta de la Inmaculada Concepción, no pudo reprimir las lágrimas al evocar una vez más a la Ucrania "martirizada" por la guerra.



El pontífice argentino, que cumple 86 años el próximo 17 de diciembre, ha querido desde su elección en 2013 honrar el legado cristiano de la búsqueda de la paz y se ha propuesto como mediador o mejor promotor del diálogo directa o indirectamente en numerosos conflictos, inclusive en el de Ucrania.



El firme opositor a todo conflicto bélico suele también condenar con firmeza tanto a los fabricantes de armas como a la indiferencia de la sociedad.