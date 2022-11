Papa Francisco dice que la iglesia hace cuanto puede contra la pedofilia eclesiástica

Por AFP Agencia | 6 de noviembre de 2022, 14:18 PM

El papa Francisco aseguró el domingo que la Iglesia católica "trabaja de la mejor manera posible" contra la pedofilia en su seno y lamentó que aún haya quienes "no ven las cosas con claridad".



"Para un sacerdote, el abuso [sexual] es como actuar contra propia su naturaleza sacerdotal y contra su naturaleza social. Por eso es algo trágico, que no debemos cesar de combatir", dijo el papa en una conferencia de prensa en el avión que lo llevaba de vuelta al Vaticano desde Baréin.



"Trabajamos de la mejor manera posible, pero hay personas en el seno de la Iglesia que no ven las cosas con claridad (...). Es un proceso en marcha, que llevamos adelante con coraje, pero no todos tienen ese coraje", agregó.



"Hubo cosas que se ocultaron. Antes del escándalo de Boston, se cambiaba a las personas" implicadas, enviándolas a otras archidiócesis, agregó el papa, en referencia a las revelaciones que a inicios de los años 2000 sacudieron a la iglesia de Estados Unidos.



"Ahora, todo está claro y estamos avanzando sobre ese tema", prosiguió. "La voluntad de la iglesia es aclarar todo", sobreponiéndose a "la tentación del compromiso", apuntó.



"La Iglesia tiene que avergonzarse de lo que hizo mal y agradece a Dios por las cosas buenas que ella hizo", afirmó.