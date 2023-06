Papa confirma que asistirá a las JMJ de Lisboa pese a problemas de salud

El papa Francisco confirmó su presencia a principios de agosto en las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ) de Lisboa, pese a sus problemas de salud, en un mensaje de vídeo difundido el jueves.



"Yo ya tengo todo en la mano porque tengo ganas de ir. Algunos piensan que por la enfermedad no puedo ir, pero el médico me dijo que puedo ir, así que voy a estar con ustedes", prometió en español el pontífice, mientras mostraba una bolsa con las siglas JMJ.



El papa, de 86 años, fue operado el 7 de junio del abdomen y salió el viernes del hospital Gemelli de Roma tras 10 días de convalecencia.



"Faltan 40 días, como una Cuaresma, hasta llegar al encuentro de Lisboa. ¡Ya estoy preparado!", dijo Jorge Bergoglio, sentado en un sillón en el Vaticano.



El papa admitió el jueves por la mañana durante una audiencia que aún se encontraba "un poco bajo los efectos de la anestesia general" por la intervención de tres horas a la que fue sometido para resolver dolorosas "adherencias" en su pared abdominal.



"Mi respiración no es buena", reconoció, citado por el sitio oficial de información Vatican News.



El jesuita argentino ha experimentado todo tipo de problemas de salud en los últimos años (problemas de cadera, dolores de rodilla, varias operaciones y una infección respiratoria) desde su elección en 2013, y se mueve en silla de ruedas o apoyado en un bastón de forma cada vez más frecuente.



En los últimos meses, se han multiplicado los rumores sobre su eventual renuncia y sucesión.



Este último ha sido el tercer ingreso del papa en menos de dos años. A finales de marzo, ya pasó tres días en el hospital por una infección respiratoria.



Pese a los repetidos sustos médicos, Francisco mantiene su agenda llena, en ocasiones con hasta una decena de compromisos en la misma mañana.



Asimismo, continúa viajando, con numerosos desplazamientos, especialmente en los próximos meses.



Además de Lisboa, donde ya tiene agendados una veintena de encuentros y once discursos, también tiene previsto viajar a Mongolia a principios de septiembre y al sur de Francia a finales de ese mes.