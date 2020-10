Papa a favor de leyes civiles para las parejas homosexuales

El papa Francisco reconoció en un documental presentado este miércoles en la Fiesta del Cine de Roma que las personas homosexuales deben ser protegidas por leyes civiles para las parejas del mismo sexo.



"Las personas homosexuales tienen derecho a estar dentro en una familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de una familia a nadie, ni hacerle la vida imposible por eso. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil, tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Yo defendí eso", explica el papa en el documental realizado por el estadounidense de origen ruso Evgeny Afineevsky.



Con esas palabras el papa argentino aborda de nuevo un tema que divide a la iglesia y sobre el cual se ha referido en varias ocasiones con una mentalidad más abierta.



"Desde el inicio del pontificado el papa ha hablado de respeto hacia las homosexuales y ha estado en contra de su discriminación. La novedad hoy es que defienda como papa una ley para las uniones civiles", explicó a Rainews la vaticanista, Vania de Luca.



Tras su elección en 2013, el papa Francisco adoptó un tono más tolerante hacia los homosexuales, lanzando su famosa frase "¿Quién soy yo para juzgar?" y recibiendo en varias ocasiones en el Vaticano a parejas homosexuales.



El documental, de dos horas, recorre los siete años de pontificado y sus viajes con testimonios y entrevistas.



Entre los momentos más emotivos de la película, figura la llamada telefónica del papa a una pareja homosexual, con tres hijos pequeños a cargo, como respuesta a una carta que le enviaron en la que cuentan la vergüenza que sienten por llevar a sus hijos a la parroquia.



Francisco los invita a seguir acudiendo a la iglesia independientemente de los juicios de los demás.



Otro testimonio conmovedor es el del chileno Juan Carlos Cruz, víctima y activista contra los abusos sexuales, quien acompañó este miércoles al director a la proyección del filme en Roma.



"Cuando conocí al papa Francisco me dijo que sentía mucho lo sucedido. Juan, es Dios quien te hizo gay y en todo caso te ama. Dios te ama y el papa también te ama", cuenta Cruz en el filme.



Afineevsky, que asistió este miércoles a la audiencia general del papa en el Vaticano, ganó con el documental "Francesco" el premio Kineo a la humanidad que se asigne a quienes promueven cuestiones sociales y humanitarias.



El realizador fue nominado a un Oscar y a un Emmy en 2016 por "Winter of Fire" y en 2018 recibió tres nominaciones al Emmy por "Cries from Syria".