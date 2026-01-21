Pánico en campo ferial: Barco pirata cargado de estudiantes se desploma

El pánico se apoderó de la feria “Maharaj No Melo” en el distrito de Jhabua, Madhya Pradesh, India, cuando un barco pirata colapsó en pleno movimiento y lanzó a decenas de niños contra una pared.

El accidente ocurrió en el Utkrisht Maidan, donde se llevaba a cabo un campo ferial y estudiantes de una escuela local subieron al barco, con forma de dragón, conocido popularmente como “Columbus Swing”. En cuestión de segundos, la estructura cedió mientras estaba en funcionamiento y se estrelló contra una pared.

Testigos relataron a los medios locales que varios menores quedaron colgando de la estructura rota antes de descender desesperadamente.

Videos del aterrador momento se difundieron rápidamente en redes sociales, mostrando los gritos, los cuerpos suspendidos y la frenética carrera por rescatar a los heridos.

Según los reportes de las autoridades locales, al menos 14 estudiantes resultaron lesionados en la caída. Dos niñas sufrieron heridas graves y fueron trasladadas de urgencia al hospital, mientras que otros presentaron fracturas y contusiones. Los médicos informaron que todos se encuentran estables, aunque las dos menores en condición crítica permanecen bajo estricta observación.

Testigos aseguran a los medios que el columpio estaba peligrosamente sobrecargado, con más niños de los permitidos por su capacidad. “Se veía débil incluso antes del accidente”, dijo un residente local, agregando: “Nadie estaba revisando nada. El columpio simplemente cedió”.

Altos funcionarios policiales y administrativos acudieron al lugar tras el incidente y reconocieron que encontraron fallas graves de seguridad.

Las autoridades ordenaron una investigación y se conformó un equipo multidisciplinario para indagar las causas del accidente.

La feria “Maharaj No Melo”, organizada cada año en memoria del santo tribal Khumsingh Maharaj, se celebra en Jhabua desde hace seis años y atrae a miles de visitantes. El evento incluye múltiples columpios de gran tamaño, decenas de juegos más pequeños y tiendas temporales.