Pandemia de COVID-19 reavivó el antisemitismo, advierte informe

La pandemia de covid-19 ha "reavivado" la retórica antisemita y ha dado lugar a "nuevos mitos y teorías conspirativas que culpan a los judíos" de la actual crisis sanitaria, según un informe europeo publicado el martes.



"El antisemitismo, especialmente en internet, se ha intensificado durante la pandemia", escribe la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), con sede en Viena, basándose en estadísticas oficiales y en pruebas recogidas por organizaciones civiles.



En Alemania, la red de asociaciones RIAS señaló que en los primeros meses de la pandemia, el 44% de los incidentes antisemitas registrados estaban "asociados al coronavirus".



Del mismo modo, en República Checa, la Federación de Comunidades Judías observó "un aumento de la circulación de los discursos de odio en línea", alimentado por el movimiento conspirativo, opuesto a las vacunas y las restricciones.



En términos más generales, "la falta de datos sigue ocultando la realidad", lamenta la FRA, ya que pocos miembros de la UE registran "eficazmente" los incidentes antisemitas.



Algunos países, como Hungría y Portugal, no tienen cifras oficiales.



Según el informe, es imposible hacer "comparaciones pertinentes". Por ejemplo, España contabilizó el año pasado solo tres incidentes, frente a 339 en Francia.



En muchos países, "la inmensa mayoría de los incidentes no se denuncian, ni a la policía ni a ninguna otra institución", señala el informe.



"El antisemitismo es un problema grave, pero sin datos no sabemos qué tan grave", dijo el director de la agencia en un comunicado, en el que pidió a los países europeos que "redoblen sus esfuerzos" para recoger más datos.



"Así podremos luchar mejor contra el odio y los prejuicios", apuntó.



La UE presentó en octubre su primera estrategia contra el antisemitismo, destinada a combatir el odio en Internet, reforzar la protección de las sinagogas y promover la transmisión de la historia del Holocausto.