Panda macho más longevo en cautiverio muere a los 35 años en Hong Kong

Por AFP Agencia | 21 de julio de 2022, 5:37 AM

Hong Kong, China | An An, que era hasta ahora el panda macho en cautividad más longevo del mundo, murió el jueves a los 35 años, anunció el zoológico de Hong Kong donde este plantígrado pasó la mayor parte de su vida.



La salud de An An se deterioró en los últimos días y el animal registró poca actividad física y un apetito menguado por lo que se le practicó una eutanasia en la mañana del jueves, informó en un comunicado el parque de atracciones y zoológico Ocean Park.



La edad que tenía el panda equivale a cerca de 105 años para un humano, precisó el zoológico que explicó que la "difícil decisión" fue tomada para su bienestar, tras consultar con expertos chinos.



El plantígrado nació en estado salvaje en China continental y formó parte de una pareja de pandas cedidos por Pekín a Hong Kong para celebrar el segundo aniversario de la entrega de la ciudad del Reino Unido a China.



Los pandas forman parte de una tradición diplomática de regalos que hace China.



An An y su pareja Jia Jia pasaron el resto de sus vidas en Ocean Park.



A su muerte a los 38 años en 2016, Jia Jia ostentaba el récord mundial de Guinness del panda más anciano del mundo y del panda más longevo en cautividad.



Tras la muerte de Jia Jia, su pareja vivió una vida más bien solitaria y en 2021 celebró su 35º cumpleaños solo con una tarta congelada con frutos y bambú que le prepararon los empleados del parque.