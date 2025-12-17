Panamá recibe del Canal el mayor ingreso de su historia

Panamá obtuvo un ingreso récord por las operaciones de su canal interoceánico durante el último año, marcado por la recuperación de los tránsitos luego de una sequía, informó este miércoles la autoridad de la ruta.

El Tesoro Nacional recibió en esta ocasión 2.965 millones de dólares, según se anunció en un acto en el que el presidente panameño, José Raúl Mulino, recibió un cheque simbólico de manos de varios trabajadores.

"Los felicito orgulloso" por este logro, dijo Mulino a los empleados durante una visita a unas instalaciones del canal en el Atlántico.

La vía, que opera con agua de lluvia, se vio afectada en 2023 y 2024 por una sequía que obligó a reducir considerablemente el número de tránsitos. Sin embargo, en 2025 volvieron las precipitaciones y eso permitió ir eliminando gradualmente las restricciones en el tráfico de buques.

"El promedio diario de tránsitos de alto calado se ubicó en 33, frente a los 27 registrados el año anterior" por el impacto del fenómeno de El Niño, dijo la Autoridad del Canal de Panamá en un comunicado.

El canal, construido por Estados Unidos en 1914, ha aportado más de 30.000 millones de dólares desde que pasó a manos panameñas en 1999. Aporta el 6% del PIB y una quinta parte de los ingresos corrientes en las arcas nacionales.

Por la ruta circula un 5% del comercio marítimo mundial, lo que generó ingresos totales por 5.700 millones de dólares en el pasado año fiscal.