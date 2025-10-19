Panamá incauta 1,6 toneladas de cocaína

Las autoridades de Panamá decomisaron 1,6 toneladas de cocaína y arrestaron a dos personas, informaron este domingo la Procuraduría General de la Nación (PGN)y la Policía.



Panamá, que en 2024 decomisó 124 toneladas de droga, sirve de paso a la cocaína que procedente de Sudamérica, principalmente Colombia, es transportada hacia Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de esta droga.



"La Fiscalía de Drogas de Panamá Oeste, junto a la Policía de Panamá, decomisó 1.629 paquetes", de un kilo cada uno, de cocaína en Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste, precisó la PGN en la red social X.



La Policía informó que tras una "intensa persecución" detuvo a dos ciudadanos panameños cuando transportaban la sustancia en dos vehículos.



Washington estima que el 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos pasa en avionetas, lanchas y minisubmarinos a través de México y Centroamérica.



En los dos últimos años aumentaron en puertos del Caribe panameño los decomisos con destino a Bélgica, Francia, España y Reino Unido.

