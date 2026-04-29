Panamá agradece "solidaridad" de EE. UU. y otros países por conflicto con China por canal

El gobierno panameño agradeció el miércoles el apoyo de un grupo de países encabezado por Estados Unidos en su disputa con China por la operación de dos puertos en el canal de Panamá.



En febrero pasado, las autoridades panameñas tomaron el control de las terminales que eran operadas por una subsidiaria de la hongkonesa Hutchison en este paso crucial para el comercio mundial, tras una decisión de la Corte Suprema en enero.



Washington, que ya se había pronunciado sobre este asunto, lideró una declaración conjunta de países de la región, en su mayoría con gobiernos conservadores: Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay y Trinidad y Tobago.



Las acciones de China "son un intento flagrante de politizar el comercio marítimo e infringen la soberanía de las naciones de nuestro hemisferio", señaló un comunicado difundido por el Departamento de Estado de Estados Unidos el martes.



"Cualquier intento de socavar la soberanía de Panamá es una amenaza contra todos nosotros", agregó la nota.



El presidente panameño, José Raúl Mulino, agradeció el miércoles la "solidaridad de países amigos" en la disputa. "No deseamos polémicas ya que valoramos las relaciones respetuosas con todas las naciones", agregó.



Horas después, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, dijo en X que "apoyar la soberanía de Panamá y la libertad de navegación" es la "máxima prioridad" para esa fuerza militar, pero sin anunciar operaciones conjuntas.



Consultado el miércoles, Lin Jian, un portavoz del ministerio chino de Relaciones Exteriores, denunció ante la prensa las declaraciones según él "totalmente infundadas" de Estados Unidos.



"¿Quién codicia el canal de Panamá y trata de convertir esta vía navegable internacional, que debería ser neutral en todo momento, en su propio canal privado? ¿Y quién desprecia la soberanía de los países de la región? Creo que la respuesta está clara", dijo refiriéndose a Washington.



Estados Unidos, "con una hipocresía desconcertante, siembra rumores y calumnia a diestro y siniestro", agregó el portavoz.



El mes pasado, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, denunció a China por la supuesta retención de dos barcos de bandera panameña en retaliación por la sentencia de la Corte.



China amenazó a Panamá con represalias pero negó la detención de los barcos, y dijo que los comentarios de Washington fueron "infundados".



La presunta retención se refería a inspecciones en puertos chinos que estarían generando retrasos.



Trump regresó al poder el año pasado y prometió recuperar el control estadounidense del Canal de Panamá.

