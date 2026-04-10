Pakistán se prepara para una negociación incierta entre EE. UU. e Irán

Pakistán se prepara para negociación incierta entre EE. UU. e Irán

España pide a Irán negociar "de buena fe" en una conversación entre cancilleres

TotalEnergies suspende actividad de una refinería de Arabia Saudita dañada en un bombardeo

Kuwait acusa a Irán "y a sus aliados" de lanzar ataques contra su suelo en medio de tregua

Muere exministro de Exteriores iraní Kamal Kharazi después de ser herido la semana pasada

Hezbolá lanza ataques sobre Tel Aviv y Ashdod, en el centro de Israel, sin dejar víctimas

TotalEnergies suspende actividad de una refinería de Arabia Saudita dañada en un bombardeo

El grupo petrolero francés TotalEnergies anunció el viernes que suspendió la actividad de la refinería de Satorp, en Arabia Saudita, dañada en unos ataques ocurridos la noche en que se anunció la tregua entre Irán y Estados Unidos.

"Por medida de seguridad", las unidades de la plataforma "fueron desactivadas" tras unos "incidentes ocurridos en la noche del 7 al 8 de abril, que dañaron uno de los trenes de tratamiento de la refinería", indicó TotalEnergies a sus inversores en un comunicado.

"No hay que lamentar víctimas", precisó. (efe, afp)

Pakistán se prepara para negociación incierta entre EE. UU. e Irán

Pakistán se prepara este viernes para acoger a las delegaciones de Irán y Estados Unidos, de cara a unas negociaciones inciertas por los ataques de Israel contra Líbano, que dejaron más de 300 muertos el miércoles y hacen peligrar la tregua.

Los bombardeos israelíes, los más mortíferos en Líbano desde el estallido de la guerra en Oriente Medio a finales de febrero, hacen peligrar la participación iraní en las reuniones previstas en Pakistán, que ha ejercido de mediador.

El "incumplimiento de los compromisos" por parte de Israel "hace que las negociaciones no tengan sentido", dijo el jueves el presidente iraní, Masud Pezeshkian, quien afirmó que su país "nunca abandonará a sus hermanos y hermanas libaneses". (afp, efe)

Muere exministro de Exteriores iraní Kamal Kharazi tras ser herido la semana pasada

El exministro de Exteriores iraní Kamal Kharazi falleció como consecuencia de las heridas sufridas en un ataque aéreo de Israel y Estados Unidos contra su casa la semana pasada, informó el viernes la prensa iraní.

La televisión iraní PressTV informó del deceso del jefe de la diplomacia iraní entre 1997 y 2005, de 81 años y que encabezaba el Consejo de Política Exterior de Irán.

Además, era actualmente miembro del Consejo de Discernimiento de la Conveniencia del Sistema, organismo que media entre los poderes del Estado. (efe, afp)

Kuwait acusa a Irán "y a sus aliados" de lanzar ataques contra su suelo en medio de tregua

El Ministerio de Exteriores de Kuwait acusó este viernes (10.04.2026) a Irán "y a sus aliados" de lanzar anoche un ataque que provocó importantes daños contra un emplazamiento de su Guardia Nacional.

En un comunicado, el ministerio kuwaití condenó "los atroces ataques perpetrados por la República Islámica de Irán y sus aliados, incluyendo facciones afiliadas, milicias y grupos armados, mediante drones contra varias instalaciones vitales de Kuwait la noche del jueves".

La Guardia Nacional de Kuwait dijo que uno de sus emplazamientos sufrió "daños materiales significativos", aunque no se registraron víctimas mortales. (efe, ap)

España pide a Irán negociar "de buena fe" en una conversación entre cancilleres

España pidió a Irán participar "de buena fe" en las negociaciones de paz con Estados Unidos en Islamabad y que detenga sus ataques a otros países, en una conversación entre ministros de Asuntos Exteriores, contó el titular español del ministerio, José Manuel Albares.

"Animo a Irán, así se lo trasladé al ministro de Asuntos Exteriores de Irán, a participar en esas negociaciones y a participar de buena fe", dijo a la prensa Albares, explicando que conversó con su homólogo iraní Abás Araqchi y le pidió también detener "todos los lanzamientos de misiles y de drones".