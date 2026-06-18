Pakistán ratifica firma de acuerdo EE. UU. e Irán

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció el jueves (18.06.2026) que Estados Unidos e Irán firmaron electrónicamente el "Memorando de Entendimiento de Islamabad", que entra en vigor de inmediato y contempla como primer paso la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense.

"Me honra anunciar que el histórico Memorando de Entendimiento de Islamabad ha sido firmado electrónicamente hoy entre Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán", escribió Sharif en X.

El acuerdo fue firmado por los presidentes de ambos países y endosado por Sharif como mediador, según el primer ministro paquistaní, que afirmó que el documento entra en vigor de inmediato.

El anuncio paquistaní llega después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara el miércoles que había firmado el acuerdo en Versalles, Francia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán había adelantado la firma electrónica del documento y descartó acudir a Zúrich el viernes para una firma presencial, como se había previsto inicialmente.

Fin "inmediato y permanente" de las hostilidades

El memorando, de 14 puntos y alcanzado tras meses de negociaciones mediadas por Pakistán, ordena la "terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes", incluido el Líbano.

Sharif indicó que, como primer paso, Irán reabrirá "inmediatamente" el estrecho de Ormuz, mientras que Estados Unidos levantará "de inmediato" el bloqueo naval.

De acuerdo con el texto del pacto, ambas partes disponen ahora de 60 días para negociar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones.

Durante ese período, Irán garantizará el libre tránsito por Ormuz, mientras que Estados Unidos levantará en 30 días el bloqueo naval contra puertos iraníes.

Pakistán, con el apoyo de Catar como co-mediador, acogerá el 19 de junio en Suiza la ceremonia oficial para conmemorar el acuerdo y dar inicio a las conversaciones técnicas, añadió Sharif.

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