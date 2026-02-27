Pakistán declara "guerra abierta" contra gobierno talibán de Afganistán

El ministro de Defensa de Pakistán declara la "guerra abierta" contra el gobierno talibán de Afganistán.

Por su parte, Afganistán afirmó haber llevado a cabo este viernes nuevos ataques contra el ejército pakistaní, luego de que Islamabad lanzara bombardeos sobre las ciudades de Kabul y Kandahar en respuesta a una primera ofensiva de las fuerzas talibanes.

"Tras los ataques aéreos contra Kabul, Kandahar y otras provincias, se han vuelto a llevar a cabo operaciones de represalia a gran escala contra posiciones de soldados pakistaníes", aseguró en la red social X un portavoz de las autoridades talibanes, Zabihullah Mujahid.

Las relaciones entre estos países vecinos en Asia se han deteriorado gravemente en los últimos meses.

Importantes pasos fronterizos permanecen cerrados desde los enfrentamientos de octubre, en los que murieron más de 70 personas en ambos lados.

Pakistán acusa a Afganistán de no actuar contra los grupos militantes que perpetran ataques en su territorio, algo que el gobierno talibán niega.

En desarrollo.











