Países ricos deben adelantar objetivo de neutralidad de carbono a 2045; China a 2050

Casi todos los países deben acelerar el ritmo para alcanzar la neutralidad de carbono, afirmó el martes la Agencia Internacional de Energía (AIE), que pidió a los países ricos llegar a esa meta en 2045 y a China alrededor de 2050.



La aceleración, equivalente a cinco años antes para los países ricos y a una década antes para China, es necesaria para mantener la meta de París de limitar el calentamiento a 1,5 °C con relación a la era preindustrial, indicó la AIE en una actualización de su hoja de ruta para la neutralidad carbono.



El crecimiento récord en la producción de energía solar y los vehículos eléctricos mantienen accesibles las metas climáticas mundiales, aseguró el martes la Agencia Internacional de Energía, al destacar que la transición energética no requiere nuevos desarrollos a largo plazo de combustibles fósiles.



"La ruta a 1,5 °C se ha estrechado en los últimos dos años, pero las tecnologías de energías limpias la mantienen abierta", indicó Fatih Birol, el director de la AIE, quien pidió a los países trabajar más por alinear sus políticas con las metas del Acuerdo de París.



En su informe, la AIE advirtió contra un atraso en los objetivos climáticos que llevaría a recurrir masivamente a tecnologías de captura de CO2 "costosas" que no han sido experimentadas a gran escala.



"No aumentar las ambiciones hasta 2030 crearía riesgos climáticos adicionales", afirma la AIE.



Un escenario de "acción retardada" dejaría al mundo dependiente "del despliegue masivo de tecnologías de captura de carbono que son costosas y aún no han sido experimentadas a gran escala", sostuvo la AIE en la actualización de su hoja de ruta hacia la neutralidad carbono.