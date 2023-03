Países escandinavos impulsan enseñanza preescolar al aire libre

8 de marzo de 2023, 5:21 AM

Todos visten ropa de esquí, niños y adultos, fieles al dicho noruego de que "no existe mal tiempo, sino ropa inadecuada".



¿Tiene sentido permanecer afuera todo el día, incluso cuando hace 10 grados bajo cero?



Los educadores coinciden en que los niños pequeños que pasan mucho tiempo al aire libre se siente mejor y se enferman menos.



En los años 1920, un médico islandés recomendó que los bebés durmieran en el exterior para fortalecer sus sistemas inmunes, una práctica ahora común entre los países nórdicos y que la comunidad médica no ha contrariado.



La enseñanza y los juegos al aire libre estimulan el espíritu de colaboración de los niños, sostiene un estudio británico publicado en 2018 por el British Educational Research Journal.



Cuando están afuera "intentan soluciones diferentes ellos mismos", señala Ohrgaard, lo que ayuda a limitar los conflictos.



Para los padres, los días que pasan al aire libre son un "regalo".



"Cuando vives en la ciudad, en la capital Copenhague, realmente no hay naturaleza. Es un enorme regalo para los niños", dice Line Folkhammar, madre de Georg, de cinco años.



Además "llega a casa cansado", agrega riendo.