Países del G7 preparan compromisos de seguridad de largo plazo para Ucrania

Países del grupo del G7 ofrecerán este miércoles un plan con compromisos de largo plazo para la seguridad de Ucrania, aunque el presidente Voldimir Zelenski advirtió que esas promesas no substituyen la adhesión a la OTAN.



Las promesas del G7 no deben ser vistas como "en lugar de la OTAN, sino como garantías de seguridad en nuestro camino a la integración", dijo Zelenski en una conferencia de prensa junto al secretario general de la alianza transatlántica, Jens Stoltenberg.



El martes, en la primera jornada de una cumbre en Vilna, Lituania, la OTAN prometió que invitará a Ucrania a sumarse a la alianza únicamente cuando todos los aliados estén de acuerdo y "se cumplan las condiciones", sin ofrecer un cronograma detallado para que eso ocurra.



"Puedo decir que los resultados de esta cumbre son buenos, pero cuando recibamos la invitación, eso sí será lo óptimo", expresó Zelenski este miércoles.



Poco antes de llegar a esa conferencia de prensa, Zelenski había afirmado que "la mejor garantía para Ucrania es ser parte de la OTAN".



Seguidamente, Zelenski y Stoltenberg participaron junto a los otros mandatarios en la primera reunión del Consejo Ucrania-OTAN, una instancia que brinda a ese país una interlocución directa en las discusiones con la alianza, pero aún está lejos de significar que ya está incorporado al club.



"Este miércoles [la OTAN y Ucrania] nos reunimos como iguales. Espero el día en que nos reunamos como aliados", dijo por parte Stoltenberg.



Al inicio de la jornada, la asesora de la Casa Blanca para Asuntos Europeos, Amanda Sloat, destacó que los compromisos de largo plazo de los países del G7 eran una señal directa para Rusia.



"Esta declaración multilateral enviará una importante señal a Rusia de que el tiempo no juega a su favor", expresó.



El G7 anunciará cómo ayudará a Ucrania a derrotar a Rusia y disuadir cualquier nueva agresión en los próximos años. La idea es mostrar a Rusia que debe dejar de lado la ilusión de que el apoyo a Ucrania eventualmente se diluirá.



Así, el anuncio proporcionará un marco bajo el cual cada país posteriormente adoptará acuerdos bilaterales con Ucrania para detallar las armas que le entregarán.



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha propuesto un modelo para Ucrania similar al que su país mantiene con Israel, a quien se comprometió a aportar 3.800 millones de dólares en ayuda militar durante una década.



Este mismo miércoles, el portavoz del gobierno ruso, Dmitryi Peskov, alertó que el plan de compromisos a ser anunciado por el G7 socavará la seguridad de Rusia, y harán que Europa se "mucho más peligrosa durante años y años".



Coincidiendo con la cumbre, las tropas rusas lanzaron por segunda noche consecutiva un ataque con drones contra Kiev y sus alrededores, afirmó el responsable de la administración militar de la ciudad el miércoles.



Todos los drones explosivos Shahed, de producción iraní, fueron "detectados y destruidos", dijo Sergiy Popko en Telegram, señalando que "no había información sobre víctimas y daños por ahora".



"Absurdo"