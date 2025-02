Otro accidente aéreo en Estados Unidos: Avión ambulancia cae en Filadelfia

En menos de tres días, Estados Unidos registra otro mortal accidente aéreo: un avión pequeño se desplomó en zona residencial de Filadelfia, Pensilvania, causando un gran incendio.

Varios videos en redes sociales muestran varias casas envueltas en llamas; además, otras grabaciones captaron el momento en el que la aeronave cae a tierra y explota.

El hecho ocurrió la noche de este viernes en las inmediaciones del Boulevard Roosevelt y la Avenida Cottman.

La Policía local indicó a los medios que se trató de una avioneta ambulancia en la que supuestamente viajaban seis personas (dos pilotos, dos médicos, un paciente y un familiar del paciente).

De manera preliminar, se indicó que todos murieron al instante. Además, se reportan varios heridos tras la explosión.

De acuerdo con CBS News, la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) han asumido la investigación.

La aeronave sería un jet ambulancia LearJet 55 con matrícula mexicana.

De acuerdo con los reportes, iba saliendo del aeropuerto de Filadelfia con destino Springfield, en Misuri.

El impacto de la explosión generó gran cantidad de escombros y daños en más de 500 metros a la redonda.



Los equipos de emergencia desplegaron un gran operativo, no solo para atender a los heridos, sino para apagar el incendio.

“Incidente mayor cerca de las avenidas Cottman y Bustleton en el noreste de Filadelfia, frente al centro comercial Roosevelt. Carreteras cerradas en el área, incluyendo partes del bulevar Roosevelt. Evite el área”, dijo en redes sociales la Oficina de Manejo de Emergencias local.

