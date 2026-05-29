OTAN condena la "imprudencia" de Rusia tras caer uno de sus drones en Rumania

La OTAN condenó este viernes (29.05.2026) la "imprudencia" de Rusia tras la caída de uno de sus drones en un edificio de la ciudad rumana de Galati, próxima a la frontera con Ucrania, y aseguró que seguirá reforzando sus defensas.

"Esta madrugada, un edificio de apartamentos en Rumania fue alcanzado por un dron durante un ataque ruso contra infraestructuras ucranianas cerca de la frontera", indicó la portavoz aliada, Allison Hart, a través de redes sociales.

Añadió que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, está en contacto con las autoridades rumanas.

"Condenamos la imprudencia de Rusia", recalcó, y agregó que la OTAN seguirá reforzando sus defensas "contra todas las amenazas, incluidos los drones".

Al impactar contra el edificio de viviendas en Galati, el dron ruso desató un incendio que causó heridas leves a dos personas, informaron las autoridades del país balcánico.

Según señaló en redes sociales la Inspección General de Situaciones de Emergencia de Rumania, el dron impactó en el décimo piso del edificio y su carga explosiva detonó por completo, lo que obligó a evacuar a unas 70 personas.

Antes del impacto, se emitió una alerta de emergencia tras detectarse drones cercanos al espacio aéreo rumano y dos aviones caza F-16 despegaron a las 01:19 hora local (22:19 GMT del jueves) de la base militar de Fetesti, afirmó el Ministerio de Defensa rumano.

"Los pilotos de las aeronaves tenían autorización para atacar objetivos durante todo el periodo de alerta", añadió.

Galati está situada a orillas del Danubio, cerca de las fronteras con la República de Moldavia y Ucrania.

La Marina ucraniana denunció además este viernes un ataque "deliberado" con un dron ruso contra un barco turco que navegaba por el mar Negro, que causó heridas a dos integrantes de la tripulación.

La UE dice que Rusia traspasa otra línea más al caer uno de sus drones en Rumania

Los representantes de las instituciones de la Unión Europea (UE) condenaron este viernes la caída de un dron ruso en la ciudad rumana de Galati y afirmaron que Moscú cruza así una línea más en su conflicto contra Ucrania.

"La guerra de agresión de Rusia ha traspasado una línea más. Una incursión de un dron ruso ha alcanzado una zona densamente poblada de Rumania, causando heridos entre la población civil. En territorio de la UE", indicó en redes sociales la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La política alemana dijo que la UE se solidariza "plenamente" con Rumania y su pueblo.

Al mismo tiempo, dejó claro que, a medida que la UE sigue reforzando su seguridad y nuestra capacidad de disuasión, especialmente en la frontera oriental, continuará "aumentando la presión sobre Rusia".

En ese sentido, recordó que la Unión prepara ya un vigésimo primer paquete de sanciones contra Moscú.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, expresó su solidaridad y apoyo a Rumania y agregó que "la escalada de Rusia en territorio de la UE es temeraria e irresponsable".

"Condeno enérgicamente esta violación del espacio aéreo nacional de Rumania y del Derecho internacional. La UE se mantiene unida para intensificar la presión sobre Rusia mediante sanciones y el refuerzo de las capacidades de defensa, en particular a lo largo de nuestra frontera oriental", subrayó.

Además, la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, consideró que el impacto del dron ruso contra un edificio de viviendas en Galati ha constituido "una violación flagrante y grave de la soberanía de Rumania y del espacio aéreo europeo".

Apuntó que ha estado en contacto con la ministra rumana de Exteriores, Oana Toiu, para "transmitirle la plena solidaridad de la UE con Rumania".



