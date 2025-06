OTAN aprueba fuerte aumento de gasto militar y Trump lo celebra como "victoria monumental"

Europa y Canadá acordaron este miércoles un aumento drástico de su gasto en Defensa, en una cumbre de la OTAN en La Haya organizada a la medida del presidente estadounidense Donald Trump, que reivindicó una "victoria monumental".



"Es una victoria monumental para Estados Unidos, porque estábamos cargando con lo que es mucho más que nuestra justa parte", aseguró Trump en una conferencia de prensa al término de la cumbre.



En la declaración final de la reunión, los 32 Estados miembros de la alianza transatlántica acordaron incrementar su gasto en defensa hasta un 5% de sus respectivos PIB nacionales de aquí a 2035.



Este incremento obligará a los miembros europeos de la alianza y a Canadá a gastar mucho más en su seguridad y a multiplicar capacidades, cadencias de fabricación y compras de armamento.



El objetivo hasta ahora era un 2%, un umbral alcanzado el año pasado por solamente 22 de los países miembros.



En sus declaraciones, Trump no escondió su irritación con España por su decisión de limitar sus gastos militares al 2,1% del PIB.



España, amenazó Trump, pagará en el ámbito comercial por esa reticencia en alcanzar el 5%. "Es el único país que no paga lo que debe (...) Para mí, eso no tiene sentido", dijo.



El objetivo del 5%, para el año 2035, es la suma de dos componentes.



El primero es un mínimo de 3,5% de gasto militar en sentido estricto (salarios, pensiones, operaciones, adquisición de equipamiento, tareas de mantenimiento). Cada país deberá informar cada año de cómo está haciendo para alcanzar ese nivel.



A ese porcentaje se sumará un 1,5% de inversión en ámbitos más amplios como infraestructuras, innovación y protección de fronteras, de utilidad tanto civil como militar.



Rusia, una amenaza a largo plazo

La declaración final de la cumbre menciona la "amenaza a largo plazo planteada por Rusia a la seguridad euroatlántica y la amenaza persistente del terrorismo".



Además, reafirma su compromiso de "ofrecer apoyo a Ucrania, cuya seguridad contribuye a la nuestra".



La declaración final de la cumbre es de apenas 5 párrafos, a diferencia de los 38 puntos firmados el año pasado en la cumbre de Washington



No hace mención, como en otras ediciones, a los desafíos planteados por China, Irán y Corea del Norte, ni contiene promesas sobre la lucha contra el cambio climático y la promoción de la igualdad de género.



Estados Unidos aportó el año pasado un 62% del presupuesto total de Defensa de la Alianza, al tiempo que Canadá y Europa aumentaron su inversión en un 19%.



Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump amenazó con reducir sensiblemente el paraguas de seguridad que Washington ha brindado a Europa desde la Segunda Guerra Mundial.



España, en medio de la tormenta

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró al fin de la cumbre que las reticencias de su gobierno habían sido consideradas en la declaración, y que habría sido un "absoluto error" comprometerse a invertir en Defensa el 5% del PIB nacional.



"El debate no es cuánto vamos a gastar. Una alianza se basa en qué capacidades necesitamos aportar cada Estado miembro", dijo Sánchez a la prensa en La Haya.



El dirigente español tuvo un perfil muy bajo en la cumbre del martes y miércoles en La Haya, y reconoció que ni saludó a Trump ni habló con él, algo que fue, según dijo, "casual".



Rutte insistió esta semana en que el acuerdo del 5% no incluye una cláusula de excepción, y que los países de la alianza estarán todos comprometidos con el aumento de gastos.



Contactos con Irán

En la jornada, Trump también adelantó que su país mantendrá contactos con Irán "en la próxima semana", después de haber ordenado bombardeos a tres instalaciones nucleares iraníes el fin de semana.



"Hablaremos la próxima semana con Irán, podremos firmar un acuerdo, aún no lo sé", dijo el mandatario, quien aseguró que con los ataques estadounidenses el programa nuclear iraní retrocedió "décadas".



Al mismo tiempo, la tregua entre Israel e Irán, dijo el mandatario, "está funcionando muy bien", y señaló que los dos países estaban agotados por el conflicto.



Todo por agradar a "papito"

Los organizadores planearon la cumbre al milímetro para agradar a Trump y evitar un exabrupto de su parte que pudiera hacer saltar la cumbre por los aires .



En ese sentido, el formato fue reducido respecto a otros años, se redujo el rol del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en la cumbre, y Rutte se deshizo cada vez que pudo en elogios para con Trump, que tuvo el honor de pernoctar en un palacio de la familia real en La Haya.



Sin embargo, nadie fue tan lejos como Rutte, quien llegó a referirse al mandatario estadounidense como "papito".



Trump, dijo Rutte, "merece todos los elogios" por tomar una "acción decisiva" contra Irán y presionar a los aliados de la OTAN a aumentar en forma drástica sus gastos militares.