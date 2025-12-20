Oso rebelde que escapó de zoológico en Colombia muere en medio de su liberación

Un oso andino célebre por haberse escapado de un zoológico en 2022 en Colombia murió el miércoles durante un traslado aéreo que buscaba dejarlo finalmente en libertad en un bosque protegido, informaron autoridades ambientales.

El oso Tamá, de 11 años, negro y de antifaz blanco, llevaba tres años siendo preparado para su liberación en un santuario cercano a Bogotá. Desde un aeródromo cercano, funcionarios ambientales lo subieron en la mañana a una avioneta para trasladarlo a Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela.

Allí fue puesto a bordo de otro vuelo con destino final al Parque Nacional Tamá, de donde era originario y por el que recibió su nombre cuando fue rescatado de la orfandad con solo meses de edad.

Pero "condiciones meteorológicas adversas" obligaron al equipo a retornar a Cúcuta, aseguró un comunicado la dirección colombiana de Parques Nacionales.

En el trayecto, el oso "dio signos de dificultad respiratoria". Las maniobras de reanimación del equipo veterinario que lo acompañaba en el vuelo "no dieron resultado", agregó el boletín.

Tamá no presentó problemas de salud en los exámenes médicos que le realizaron previo a su traslado, según la entidad.

En septiembre de 2022, el animal aprovechó un daño en una de las rejas del zoológico donde se encontraba y escapó. Su fuga desató una mediática persecución de dos semanas por un cerro en las afueras de Bogotá.

El oso andino, también llamado oso de anteojos por su característico antifaz, es la única especie de oso que habita en Sudamérica.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza la considera una especie en estado vulnerable.

Está amenazada principalmente por la pérdida de su hábitat natural, castigado por la deforestación.

Las autoridades ambientales calculan que hay entre 2.000 y 5.000 especímenes en las áreas protegidas del país.