Osasuna rompe el invicto de un Barcelona que pagó las rotaciones

Sorpresa en Navarra: Osasuna le ganó 4-2 al líder FC Barcelona, desorientado por las rotaciones, este sábado en la octava jornada de Liga, primer traspié que de un equipo azulgrana que había ganado sus siete partidos anteriores.



Con 21 puntos, el Barça tiene asegurado acabar la fecha como líder, pero su perseguidor Real Madrid (2º, 17 puntos) podría acercarse a tan sólo una unidad de su máximo rival en caso de victoria el domingo en el derbi madrileño contra el Atlético de Madrid (3º, 15 puntos).



"Es normal que haya rotaciones, hay muchos partidos. No es excusa. Teníamos que salir los once mentalizados y el resultado al descanso nos penalizó", valoró Pedri a Movistar+ tras el partido. "En la segunda mitad merecimos un poco más, pero llegaron goles cuando mejor estábamos".



Los locales sacudieron al once plagado de suplentes presentado por Hansi Flick gracias a una gran actuación de Bryan Zaragoza, que asistió al croata Ante Budimir (18') antes de resolver de manera brillante un cara a cara contra Iñaki Peña (28').



Para el jugador malagueño el Barça se está convirtiendo en su víctima favorita: en octubre de 2023, cuando Bryan Zaragoza jugaba para el Granada, ya anotó un doblete contra el Barcelona en un partido que terminó 2-2.



Pero el sábado el club blaugrana no pudo ni contentarse con un empate, a pesar de un gol de Pau Víctor (53'), que se escurrió entre las manos del guardameta Sergio Herrera.



Flick había alineado de inicio a jóvenes como los defensas Gerard Martín y Sergi Domínguez, el centrocampista Pablo Torre y el atacante Pau Víctor, pero a falta de media hora (59'), el técnico alemán dio entrada a Lamine Yamal y Raphinha, que arrancaron desde el banquillo para contar con descanso antes de una semana con Liga de Campeones.



"Si quieren culpar a alguien de esta derrota tiene que ser a mí. Hemos cometido muchos errores en la primera parte, no es normal que juguemos así. Hicimos muchos cambios en el equipo y quizá sea una de las razones, pero creo que era necesario porque encadenamos muchos partidos, tengo que tenerlo en cuenta, es mi responsabilidad", explicó Flick.

Fin a la racha de victorias



Sin embargo, las esperanzas de empate o remontada disminuyeron tras una falta cometida en el área por Domínguez y castigada de penal por Budimir (72'), elegido hombre del partido.



Abel Bretones culminó la goleada con un potente disparo desde la frontal del área (85') y Yamal respondió para el FC Barcelona (89', 4-2) con un golazo que solo sirvió para maquillar la derrota.



La derrota impide pone fin a un inicio hasta ahora perfecto de campeonato e impide igualar una marca del club: una octava victoria consecutiva habría supuesto igualar el mejor arranque liguero del Barça en Liga, establecido en el curso 2013-2014.



Tras este tropiezo en el campeonato doméstico, el FC Barcelona se medirá en Liga de Campeones al Young Boys suizo, un rival contra el que resarcirse del resultado en Navarra y del errático comienzo de la campaña europea, con derrota en Mónaco por 2-1.



En el resto de encuentros disputados el sábado, la Real Sociedad (12º) sumó la segunda victoria de la temporada al imponerse por 3-0 al Valencia, que sigue en puestos de descenso (18º) con un doblete del ariete islandés Orri Oskarsson (80', 90+2').



También venció el Getafe (15º) contra el Deportivo Alavés (9º) por 2-0, mientras que Rayo Vallecano (8º) y Leganés (17º) empataron 1-1.