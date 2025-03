Osasuna impugna partido contra Barcelona por presunta alineación indebida

Osasuna anunció este viernes que ha impugnado el partido contra el Barcelona del jueves, que acabó perdiendo por 3-0, en duelo aplazado correspondiente a la 27ª jornada de LaLiga, por presunta alineación indebida del defensa Iñigo Martínez.



"La entidad entiende que la participación del futbolista Iñigo Martínez en el encuentro de ayer (jueves) ha vulnerado el artículo 5 del Anexo I del Reglamento del Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, el cual especifica que un jugador que no se incorpora a la convocatoria de su selección por razones médicas, o la abandona, no podrá disputar encuentros con su club durante los cinco días naturales posteriores al fin del periodo internacional", afirma la entidad de Pamplona.



El defensa del Barça fue convocado con la selección española para los cuartos de la Liga de Naciones, pero no llegó a ir con la 'Roja' por problemas en su rodilla derecha.



La Federación Española emitió la desconvocatoria también de Marc Casadó y Bryan Zaragoza por motivos médicos, aunque sólo este último se presentó en Madrid para someterse a las pruebas médicas.



"Osasuna entiende que este caso no puede acogerse a ninguna situación excepcional que haga no aplicable el Reglamento de la FIFA", indicó.



El club concluyó que "Iñigo Martínez, cuya no comparecencia con la selección española se circunscribió a una baja médica, no era hábil para disputar el encuentro de ayer de acuerdo a lo expuesto por el Reglamento de la FIFA".



El Comité de Competición será el encargado de analizar el caso y tomar una decisión final al respecto.



El Barcelona-Osasuna se tuvo que aplazar por la muerte repentina de un médico del equipo catalán, Carles Miñarro, el 8 de marzo.