Orgullo y frustración entre los palestinos tras la decisión de la CIJ

En sus casas, en las calles y hasta en cines de Gaza o Cisjordania los palestinos aguardaron este viernes con esperanza y recibieron tironeados entre el orgullo y la frustación el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).



"Me siento orgulloso de la decisión de la Corte, es la primera vez que el mundo le dice a Israel que se pasó de la raya", afirmó Maha Yasin en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, tras conocerse el dictamen de ese tribunal de la ONU.



La CIJ, con sede en La Haya, exigió a Israel que impida cualquier acto de genocidio en Gaza y permita la entrada de ayuda humanitaria al territorio palestino, escenario de una arrolladora ofensiva militar contra Hamás, en represalia por un sangriento taque de milicianos islamistas.



"Lo que Israel nos ha hecho en Gaza desde en estos cuatro meses no ha ocurrido nunca en la historia. Al menos tengo la impresión de que el mundo empieza a simpatizar con nosotros", comenta esta palestina de 42 años, una de los 1,7 millones de palestinos desplazados por la guerra, según estimaciones de la ONU.



"Nuestra sangre, nuestros mártires, nuestras pérdidas físicas y mentales no son en vano", añade.



Según las autoridades de Hamás, en el poder el Gaza, los bombardeos y operaciones terrestres israelíes mataron a 26.083 personas, en su gran mayoría mujeres y menores.



En Ramala, en Cisjordania ocupada, la decepción era palpable entre las decenas de palestinos reunidos en un cine, algunos de ellos con pancartas en las que se leía en inglés: "Nadie es libre hasta que todos sean libres".