Ordenan revisión de licencia a ABC tras críticas de Trump a Kimmel

La comisión reguladora de telecomunicaciones en Estados Unidos ordenó el martes una revisión anticipada de la licencia de la cadena ABC, después de que el presidente Donald Trump exigiera el despido del comediante Jimmy Kimmel por una broma dirigida a la primera dama.

La orden de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) afecta a Disney, propietaria de ABC, y a sus filiales de televisión.

El matrimonio Trump había pedido que la cadena cancelara el programa nocturno "Jimmy Kimmel Live!" por una broma del presentador que describió como un llamamiento a la violencia, días antes de un supuesto intento de asesinar al presidente estadounidense.

En su emisión del martes, el cómico aseguró que la respuesta de los Trump era "ridícula" y que la administración estaba "dándole demasiada importancia a la broma".

La controversia se remonta al programa emitido el 16 de abril, dos días antes de que un sospechoso armado irrumpiera en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington.

En esa emisión, Kimmel se presentó como el maestro de ceremonias de la cena y se dirigió a la primera dama Melania, diciendo: "Señora Trump, tiene usted el aura de una futura viuda".

Protestas del clan Trump

Trump cumplirá 80 años en junio y es el presidente de mayor edad de la historia de Estados Unidos, mientras que su esposa, una exmodelo nacida en Eslovenia, tiene 56.

El presidente dijo el lunes que Kimmel debía ser despedido "de inmediato" por esas palabras.

La primera dama también arremetió contra el presentador en un comunicado, en el que instó a la cadena ABC a "tomar una postura" contra él.

Kimmel minimizó ese mismo día las críticas. "Fue una broma muy ligera" sobre "el hecho de que él tiene casi 80 y ella es más joven que yo", dijo en su programa del lunes.

El presentador también llamó a Trump a dialogar sobre el discurso "de odio", una aparente referencia a los comentarios incendiarios del presidente hacia los migrantes, sus opositores políticos y los medios de comunicación.

"Coincido en que la retórica de odio y violenta es algo que debemos rechazar", señaló Kimmel.

La Casa Blanca volvió al ataque el martes. El director de comunicación, Steven Cheung, calificó a Kimmel en X de "persona de mierda" por "insistir en esa broma en lugar de hacer lo correcto y pedir perdón".

Nuevo debate sobre la libertad de expresión

Durante su emisión del martes, Kimmel reprodujo un video de Trump bromeando sobre su edad al recibir en Washington al rey Carlos III horas antes.

El presidente apuntó que sus padres estuvieron casados durante 63 años y se giró a Melania para decirle: "Es un récord que no podremos igualar, querida, lo siento".

"¿Acaba de hacer una broma sobre su muerte?", se preguntó Kimmel en su programa. "Solo Donald Trump pediría que me despidan por hacer una broma sobre su edad y, un día después, saldría y haría una broma sobre su avanzada edad", agregó.

Gran estrella de los programas de tertulia nocturna, los famosos "late night shows", Kimmel ha estado en el centro del debate sobre la libertad de expresión protegida por la Constitución.



