Ordenan captura de Evo Morales por recientes protestas que paralizaron Bolivia

La Fiscalía de Bolivia ordenó este miércoles la detención del expresidente Evo Morales, al que investiga por supuestamente liderar las recientes protestas contra el gobierno que paralizaron el país por más de 50 días, informó la institución.

"El día de hoy (...) se ha librado una orden de aprehensión" contra Morales, en el marco de una pesquisa por decenas de bloqueos de carreteras durante las enormes manifestaciones antigubernamentales de mayo y junio, informó Roger Mariaca, fiscal general del Estado.

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