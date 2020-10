OPS: desinformación amenaza respuesta al COVID-19 en las Américas

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó el miércoles que la desinformación amenaza la respuesta al covid-19 en el continente americano, en particular en lo que respecta a una vacuna contra el virus.



"La desinformación es una grave amenaza para la salud de nuestra región. Los rumores insidiosos y las teorías de la conspiración pueden perturbar los esfuerzos de vacunación y poner en peligro nuestra respuesta al covid-19, cobrándose vidas", dijo Carissa Etienne, directora de la OPS.



"La forma en que comuniquemos sobre las vacunas para el covid-19 posibilitará o hará fracasar nuestra capacidad para controlar la pandemia", enfatizó en rueda de prensa virtual.



Más de 190 vacunas candidatas están en estudio actualmente, 11 de ellas en ensayos clínicos de fase 3, y el proceso es seguido de cerca ante la urgencia por conseguir una inmunización que sea eficaz y segura contra el covid-19.



Pero según Etienne, la sobreabundancia de información con fuentes no siempre fiables ha generado confusión sobre la seguridad de las vacunas.



"Es vital que el público reciba información clara, concisa y con base científica sobre una futura vacuna para el covid-19", subrayó, llamando a las autoridades, los medios de comunicación, el sector privado y la comunidad científica a colaborar en este esfuerzo.



El continente americano concentra unos 19 millones de casos y más de 614.000 muertos del nuevo coronavirus aparecido en China a fines de 2019, lo cual supone casi la mitad de los contagios y fallecidos en todo el mundo.



Etienne señaló que en todas las subregiones de las Américas sigue habiendo una "alta" trasmisión del virus, con unos 100.000 contagios diarios. Destacó no sólo las tasas de incidencia en Estados Unidos y Brasil, sino también en Argentina, Colombia, Perú y México.



"La región todavía está lidiando con un brote significativo", dijo.



Estados Unidos, el país más golpeado del mundo por el virus, sigue teniendo un aumento constante de los casos, en particular en las regiones del Medio Oeste y las Montañas Rocosas. Canadá atraviesa una segunda ola, sobre todo en el noreste en la provincia de New Brunswick.



En América Central, hay un incremento persistente en Costa Rica y Belice, mientras en el Caribe anglófono la mayoría de los casos nuevos se relacionan con viajes internacionales no esenciales.



La directora de la OPS, oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), reconoció que las opciones de tratamiento siguen siendo limitadas, por lo que llamó a mantener la vigilancia -con pruebas, aislamiento de casos y rastreo de contactos- así como el cumplimiento de las medidas de salud pública recomendadas.